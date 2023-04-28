В результате обстрела Умани погибли 16 человек, в том числе 3 ребенка. Досталось и Днепру и области, где погибла женщина с 2-летним ребёнком. Двоюродная сестра погибшей Татьяна Билаш поделилась трогательными воспоминаниями о ней.

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В своем инстаграме Татьяна написала, что никогда не могла подумать, что такая трагедия коснется ее семьи.

Сегодня утром вражеская ракета убила мою двоюродную сестру и двухлетнюю двоюродную племянницу, дядя и тетя в средней тяжести в больнице, дом не пригоден для жизни. Почивайте, мои ангелочки, я вас очень люблю,

– написала она.

Женщина также поделилась фотографиями своих родных и написала, что испытывает опустошение и неописуемую ненависть к россиянам.

Мама с дочерью специально переехали в этот район

Отметим, что 28 апреля российские оккупанты, совершив ракетную атаку по Украине, убили 31-летнюю женщину с двухлетним ребенком в Днепре. Семья переехала в дом, куда попала вражеская ракета, из другого района города, чтобы быть в безопасности. Родственник погибших Сергей рассказал журналистам, что в доме на момент атаки находились пять человек.

Известно, что погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала – в частном секторе безопаснее.

Надеялась – здесь она убережет от российских палачей своего двухлетнего ребенка. Но... Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице,

– написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Место трагедии в Днепре / Фото Днепропетровской ОВА

Детали ночного обстрела Днепра