Внаслідок обстрілу Умані загинуло 16 людей, зокрема 3 дитини. Дісталося і Дніпру та області, де загинула жінка з 2-річною дитиною. Двоюрідна сестра загиблої Тетяна Білаш поділилася щемливими спогадами про неї.
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У своєму інстаграмі Тетяна написала, що ніколи не могла подумати, що така трагедія торкнеться її та її родини.
Сьогодні вранці ворожа ракета вбила мою двоюрідну сестру та 2-річну двоюрідну племінницю, дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні, будинок не придатний для життя. Спочивайте мої янголятка, я вас дуже люблю,
– написала вона.
Жінка також поділилася світлинами своїх рідних і написала, що відчуває спустошення та невимовну ненависть до росіян.
Мама з донькою спеціально переїхали в цей район
Зауважимо, що 28 квітня російські окупанти, здійснивши ракетну атаку по Україні, вбили 31-річну жінку з дворічною дитиною у Дніпрі. Родина переїхала до будинку, куди влучила ворожа ракета, з іншого району міста, щоб бути в безпеці. Родич загиблих Сергій розповів журналістам, що у будинку на момент атаки перебувало п'ятеро людей.
Відомо, що загибла Ольга через війну перебралася у батьківський дім. Гадала – у приватному секторі безпечніше.
Сподівалася – тут вона вбереже від росіянських катів свою дворічну дитину. Але... Нині тут згарище. Їх більше немає. Батько й мати загиблої у лікарні,
– написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Місце трагедії у Дніпрі / Фото Дніпропетровської ОВА
Деталі нічного обстрілу Дніпра
- Приблизно о третій ночі в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога. Вже о 4:00 стало відомо, що росіяни вдарили по приватному будинку у Дніпрі.
- Були постраждалі середнього рівня тяжкості в Дніпропетровській області. Крім того, ракети завдали шкоди промисловому підприємству, на якому виникла пожежа, що охопила понад 400 квадратних метрів. Наразі вогонь під контролем.