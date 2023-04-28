Внаслідок обстрілу Умані загинуло 16 людей, зокрема 3 дитини. Дісталося і Дніпру та області, де загинула жінка з 2-річною дитиною. Двоюрідна сестра загиблої Тетяна Білаш поділилася щемливими спогадами про неї.

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У своєму інстаграмі Тетяна написала, що ніколи не могла подумати, що така трагедія торкнеться її та її родини.

Сьогодні вранці ворожа ракета вбила мою двоюрідну сестру та 2-річну двоюрідну племінницю, дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні, будинок не придатний для життя. Спочивайте мої янголятка, я вас дуже люблю,

– написала вона.

Жінка також поділилася світлинами своїх рідних і написала, що відчуває спустошення та невимовну ненависть до росіян.

Мама з донькою спеціально переїхали в цей район

Зауважимо, що 28 квітня російські окупанти, здійснивши ракетну атаку по Україні, вбили 31-річну жінку з дворічною дитиною у Дніпрі. Родина переїхала до будинку, куди влучила ворожа ракета, з іншого району міста, щоб бути в безпеці. Родич загиблих Сергій розповів журналістам, що у будинку на момент атаки перебувало п'ятеро людей.

Відомо, що загибла Ольга через війну перебралася у батьківський дім. Гадала – у приватному секторі безпечніше.

Сподівалася – тут вона вбереже від росіянських катів свою дворічну дитину. Але... Нині тут згарище. Їх більше немає. Батько й мати загиблої у лікарні,

– написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Місце трагедії у Дніпрі / Фото Дніпропетровської ОВА

Деталі нічного обстрілу Дніпра