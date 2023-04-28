Російська ракета влучила у житловий будинок. Рятувальники повідомляють, що людських голосів з-під завалів, на жаль, не чути.

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Рятувальник Сергій Подолянюк розповів деталі.

Люди залишаються під завалами, і ми знаємо, як їх дістати. Там дуже важко, тому що плити складалися та покришилися на малесенькі частинки. Людей, на жаль, не чути,

– наголосив рятувальник.

На жаль, станом на 16:33 кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці в Умані зросла до 19 людей. Окрім того, відомо про понад 18 постраждалих.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

У Дніпрі російські окупанти вбили ракетою жінку та її 2-річну донечку. Загарбники влучили у їхній будинок. Жінка спеціально переїхала до батьків у приватний сектор, бо думала, що там безпечніше. Деталі трагедії розповіла двоюрідна сестра загиблої жінки – Тетяна Білаш.

Російських окупантів чекає відповідь. Їм доведеться відповісти за все, що вони скоїли.