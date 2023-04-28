Весь цивілізований світ шокований трагедіями в Умані та Дніпрі. Тим часом росіяни демонструють, що у них немає нічого людського, й радіють загибелі дорослих та дітей. Свої огидні коментарі громадяни країни-терористки залишають у мережі.

Зверніть увагу Спочивайте, мої янголята, – сестра загиблих у Дніпрі жінки та дитини розповіла про трагедію

До слова, цим вони вкотре спростовують наратив про "лише путінську війну". Російський народ підтримує та заохочує геноцид.

Що брешуть у Міноборони Росії

Тим часом у Міноборони Росії також зробили цинічну заяву. Вони опублікували огидну картинку з написом "точно у ціль", а також почали брехати про удари по місцю "тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ".



Як російські терористи відреагували на трагедію в Умані та Дніпрі / міноборони Росії

Деталі терористичних нічних атак

Кількість загиблих в Умані зросла до 17 людей. У Дніпрі загинула мама та її маленька донечка. Окрім того, внаслідок нічної терористичної атаки є постраждалі.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих внаслідок терористичних ударів. Вічна пам'ять загиблим.