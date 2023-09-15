Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, СБУ запускает для Нестора Шуфрича новый счетчик.

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"Он значительно серьезнее предыдущих счетчиков мордобоя. Как показывает практика, суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам службы. Поэтому новый счетчик от СБУ пойдет для Шуфрича на годы", подчеркивает Голобуцкий.

Он отметил, что на фото обысков СБУ Шуфрич выглядел совершенно невредимым, хотя и грустным.

Не радовали ни разнообразные мундиры, ни российские медальки, ни многочисленные двуглавые орлы. Кстати, само их наличие свидетельствует: Шуфрич не ожидал "гостей". СБУ собрала доказательства до того, как нардеп что-то заподозрил. Уверен, что если бы Нестор Иванович почувствовал запах жареного – убегал бы за границу,
– акцентирует политолог.

Голобуцкий также добавил, что "кейс Шуфрича" очень важен в современных реалиях.

Такие дела отвечают на один из главных общественных запросов: запрос на справедливость и возмездие. Почему этот процесс в случае Шуфрича происходит не быстро? Нестора Ивановича многие годы подозревали в прямой работе на Россию, но это требовало юридического обоснования. "Председатель комитета по вопросам свободы слова" удачно косил под оппозиционера, в том числе в Европе. Однако впервые доказательства прямой работы на Россию были собраны,
– резюмирует эксперт.

Напомним, что утром 15 сентября сотрудники СБУ пришли с обыском к народному депутату Нестору Шуфричу. Ему сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).