Про це пише політолог Олексій Голобуцький. На думку експерта, СБУ запускає для Нестора Шуфрича новий лічильник.

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"Він значно серйозніший за попередні лічильники мордобиття. Як показує практика, суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами служби. Тому новий лічильник від СБУ піде для Шуфрича на роки", – підкреслює Голобуцький.

Він зауважив, що на фото обшуків СБУ Шуфрич виглядав цілком неушкодженим, хоча і сумним.

Не радували ні різноманітні мундири, ні російські медальки, ні багаточисельні двоголові орли. До речі, сама їх наявність свідчить: Шуфрич не чекав "гостей". СБУ зібрала докази до того, як нардеп щось запідозрив. Впевнений, що якби Нестор Іванович відчув запах смаженого – тікав би за кордон,

– акцентує політолог.

Голобуцький також додав, що "кейс Шуфрича" дуже важливий у сучасних реаліях.

Такі справи відповідають на один із найголовніших суспільних запитів: запит на справедливість та відплату. Чому цей процес у випадку Шуфрича відбувається нешвидко? Нестора Івановича багато років підозрювали в прямій роботі на Росію, але це потребувало юридичного обґрунтування. "Голова комітету з питань свободи слова" вдало косив під опозиціонера, в тому числі в Європі. Однак вперше докази прямої роботи на Росію було зібрано,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, що вранці 15 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуком до народного депутата Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).