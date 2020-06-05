Заместитель Авакова Антон Геращенко пытается переложить ответственность на провал реформ с министра на экс-главу Нацполиции Хатию Деканоидзе. Он также утверждал, что реформа полиция дальше не продвигается, потому что на это нет денег.

Деканоидзе в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказала, почему реформа остановилась. Она добавила, что существуют множество факторов, которые на нее влияют.

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По ее словам, очень важным является финансирование полиции, зарплаты и оборудование.

Реформа – это очень большой комплекс. Самое главное – это идеологические изменения. То, что произошло с патрульной полицией, к сожалению, не произошло с уголовной. Конечно, там тоже работает много честных людей,

– заверила Деканоидзе.



Хатия Деканоидзе / Фото rian.com

Она считает, бессмысленно знать, что всегда можно найти лазейки через коррумпированные судебные системы и восстанавливаться на рабочих местах, а потом говорить, что кто-то один разрушил систему.

Если Систему разрушить – ничего нового не построишь,

– убеждена Деканоидзе.

Экс-глава Нацполиции также добавила, что у них было видение реформирования полиции, в частности, уголовной. Она самое тяжелое звеном. Поэтому и начали аттестационный процесс, чтобы избавиться от нечестных людей и создать институт детективов, который синхронизирует следствие и розыск.

Подробнее смотрите в видео разговора 24 канала с Хатией Деканоидзе: