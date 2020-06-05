Заступник Авакова Антон Геращенко намагається перекласти відповідальність на провал реформ із міністра на ексочільницю Нацполіції Хатію Деканоідзе. Він також запевняв, що реформа поліція далі не просувається, бо на це немає грошей.

Деканоідзе в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповіла, чому реформа зупинилась. Вона додала, що є багато чинників, які на неї впливають.

До теми Я думала, існує дно, але дна немає, – Деканоідзе відреагувала на звинуваченя Геращенка

За її словами, дуже важливим є фінансування поліції, зарплати та обладнання.

Реформа – це дуже великий комплекс. Найголовніше – це ідеологічні зміни. Те, що відбулось із патрульною поліцією, на жаль, не відбулось із кримінальною. Звичайно, там теж працює багато чесних людей,

– запевнила Деканоідзе.



Хатія Деканоідзе / Фото rian.com

Вона вважає: безглуздо знати, що завжди можна знайти лазівки через корумповані судові системи та відновлюватись на робочих місцях, а потім говорити, що хтось один зруйнував систему.

Якщо систему не зруйнувати – нічого нового не побудуєш,

– переконана Деканоідзе.

Ексочільниця Нацполіції також додала, що в них було бачення реформування поліції, зокрема, кримінальної. Вона є найважчою ланкою. Тому й почали атестаційний процес, щоби позбутися нечесних людей і створити інститут детективів, який синхронізує слідство та розшук.

Детальніше дивіться у відео розмови 24 каналу із Хатією Деканоідзе: