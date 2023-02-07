Шольц решительно опроверг ложь Путина о поставках Украине Leopard, – ISW

Владимир Путин 2 февраля провел бессмысленную параллель со Второй мировой войной и заявил, что немецкие танки "вновь угрожают России". На этот абсурд резко отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщают Аналитики Института изучения войны, канцлер взорвал лживый нарратив президента России. К слову, раньше Шольц сообщил, что договорился с Зеленским, чтобы оружием от Запада не стреляли по России.

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У Запада и Украины есть "консенсус": ответ Шольца на слова Путина

Российский президент Владимир Путин 2 февраля в очередной раз заявил об "угрозе для России". В этот раз он выдал, что опасность кроется в немецких танках Leopard, которые государство согласилось передать Украину для обороны.

На такие слова отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Путин снова использовал свои "непонятные исторические сравнения". По словам канцлера, обычно президент страны-агрессора оправдывает ими свое нападение на Украину.

В реакции Путина 2 февраля, вероятно, является продолжением российской информационной операции по прекращению западной военной помощи Украине накануне решительного наступления России.

– констатировали в ISW.

Олаф Шольц также добавил, что между странами Запада и Украиной есть "консенсус", что украинские войска будут использовать оружие исключительно для освобождения оккупированных территорий. Так что российские вбросы об "угрозе" – лишь часть пропаганды.

Обратите внимание Путин не угрожал ни мне, ни Германии, – Шольц

По словам Данилова, Украина может уничтожать цели на территории России

Украинская сторона пообещала союзникам, что не будет использовать их оружие для того, чтобы бить им по территории России. Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украине никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства

На вопрос, есть ли у Украины такое оружие, Данилов ответил одобрительно. Кроме того, Данилов добавил, что Украина вполне может наносить удары по военным объектам каины-агрессорки.