Кремль может сесть за стол переговоров с собственным народом
Именно люди могут не допустить начала полномасштабной войны России с Украиной. Об этом президент заявил в своем видеообращении, информирует 24 канал.
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Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Уверен, общественные деятели, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, врачи, блогеры, стендаперы, ТИК-токеры и другие обычные люди. Старушки, дети, Отцы и главное – матери. Так же как люди в Украине. Так же как власть в Украине, как бы вас не пытались убедить в обратном,
– сказал Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что понимает, что его обращение не покажут по российскому телевидению, но граждане России должны его увидеть и узнать правду.
Зеленский отметил, что остановиться следует сейчас – пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с украинской властью, то возможно, оно сядет за стол с собственным народом.
"Хотят ли русские войны? Я бы очень хотел ответить на это вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации", – подытожил президент.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
Главные тезисы из обращения президента:
- Зеленский инициировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Кремле пока молчат.
- Президент подчеркнул, что Украина никогда не угрожала России в прошлом, поэтому не угрожает и сейчас. Если начнется война, то безопасности не будет нигде.
- Глава государства в очередной раз опроверг циничные фейки России о том, что украинские военные обстреливают Донбасс. Он подчеркнул, что никогда бы не отдал такого приказа, ведь Донецк и Луганск – особые города для президента.