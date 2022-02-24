На этот раз президент Украины, как заметил 24 канал, много говорил по-русски, чтобы его услышали и поняли россияне. Ведь речь шла о том, что именно они прежде всего должны предотвратить войну.

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"Война – это большая беда"

В обращении 24 февраля президент Украины, главным образом обращаясь к россиянам и на русском языке, подчеркнул, что "война – это большая беда, и у этой беды большая цена". В войне люди теряют близких и даже себя.

Вам говорят, что Украина может угрожать России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем,

– заверил Владимир Зеленский.

И добавил: "Наша главная цель – мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и ​​на любых площадках".

А вот "Война лишит гарантий всех – гарантий безопасности больше не будет ни у кого."