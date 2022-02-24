Среди прочего, как сообщает 24 канал, Владимир Зеленский говорил о том, как поведут себя украинцы во время вероятного нападения. По его твердому убеждению, агрессор увидит не спины, а лица наших защитников.

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Зеленский снова обратился к украинцам

Президент уверил украинцев в том, что наша страна готова себя защищать. А вместе с тем сказал несколько слов и жителям страны-агрессора.

Мы будем защищаться. Не наступать – защищаться. Наступая, вы увидите наши лица, не наши спины,

– заявил Зеленский.

Такими словами он обратился к россиянам – причем на русском языке, чтобы они точно поняли.

Обратите внимание: 23 февраля предводители пророссийских боевиков на Донбассе официально попросили у президента России Владимира Путина помощи – чтобы отбивать "атаку" Вооруженных сил Украины.



Конечно, украинские военные не намерены нападать. Возвращать оккупированные территории Украина будет только политико-дипломатическим путем.