Серед іншого, як повідомляє 24 канал, Володимир Зеленський говорив про те, як поведуться українці під час ймовірного нападу. За його твердим переконанням, агресор побачить не спини, а обличчя наших захисників.

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Зеленський знову звернувся до українців

Президент запевнив українців у тому, що наша країна готова захищати себе. А водночас сказав кілька слів і жителям країни-агресора.

Ми будемо захищатися. Не наступати – захищатися. У наступі ви побачите наші обличчя, не наші спини,

– заявив Зеленський.

Такими словами він звернувся до росіян – причому російською мовою, щоб вони точно зрозуміли.

Зверніть увагу: 23 лютого ватажки проросійських бойовиків на Донбасі офіційно попросили у президента Росії Володимира Путіна допомоги – щоб відбивати "атаку" Збройних сил України.



Ясна річ, українські військові не мають намірів нападати. Повертати окуповані території Україна буде тільки політико-дипломатичним шляхом.

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