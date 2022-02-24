Серед іншого, як повідомляє 24 канал, Володимир Зеленський говорив про те, як поведуться українці під час ймовірного нападу. За його твердим переконанням, агресор побачить не спини, а обличчя наших захисників.
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Зеленський знову звернувся до українців
Президент запевнив українців у тому, що наша країна готова захищати себе. А водночас сказав кілька слів і жителям країни-агресора.
Ми будемо захищатися. Не наступати – захищатися. У наступі ви побачите наші обличчя, не наші спини,
– заявив Зеленський.
Такими словами він звернувся до росіян – причому російською мовою, щоб вони точно зрозуміли.
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