Цього разу президент України, як зауважив 24 канал, багато говорив російською мовою, аби його почули та зрозуміли росіяни. Адже мовилося про те, що саме вони передовсім повинні запобігти війні.

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"Війна – це велике лихо"

У зверненні 24 лютого президент України, головно звертаючись до росіян та російською мовою, наголосив, що "війна – це велике лихо, і у цього лиха велика ціна". У війні люди втрачають близьких і навіть себе.

Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було у минулому, немає зараз і не буде у майбутньому,

– запевнив Володимир Зеленський.

І додав: "Наша головна мета – мир в Україні та безпека наших громадян. Для цього ми готові говорити про це з усіма, зокрема з вами. У різних форматах та на будь-яких майданчиках".

Натомість "війна позбавить гарантії всіх – гарантій безпеки більше не буде ні у кого."

Повністю звернення Володимира Зеленського від 24 лютого: дивіться відео