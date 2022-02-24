Кремль може сісти за стіл переговорів з власним народом

Саме люди можуть не допустити початок повномасштабної війни Росії з Україною. Про це президент заявив у своєму відеозверненні, інформує 24 канал.

До теми Зеленський відповів Росії на "нацистів та ненависть до росіян"

Хто може цього не допустити? Люди. Якщо Чи є ці люди серед вас? Впевнений, громадські діячі, музиканти, актори, спортсмени, вчені, лікарі, блогери, стендапери, тік-токери та інші звичайні люди. Старенькі, діти, батьки і головне – матері. Так само як люди в Україні. Так само як влада в Україні, як би вас не намагались переконати у протилежному,

– сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що розуміє, що його звернення не покажуть по російському телебаченню, але громадяни Росії повинні його побачити й дізнатися правду.

Зеленський зазначив, що зупинитися слід зараз – поки не пізно. Якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл з українською владою, то можливо, воно сяде за стіл з власним народом.

"Чи хочуть росіяни війни? Я б дуже хотів відповісти на це питання, але відповідь залежить тільки від вас, громадяни Російської Федерації", – підсумував президент.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Головні тези зі звернення президента: