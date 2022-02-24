Вночі проти 24 лютого український президент звернувся до росіян. Політик пояснив, чому не варто вірити кремлівській пропаганді.

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Що Зеленський пояснив росіянам

"Вам казали, що я накажу наступати на Донбас, "стріляти та бомбити без запитань". Хоча питання є, і дуже прості: стріляти у кого? Що бомбити?", – зазначив політик. Він наголосив, що у Донецьку, наприклад, бував десятки разів. Бачив обличчя, очі місцевих мешканців. Часто прогулювався вулицею Артема з друзями, а на "Донбас-Арені" вболівав за українців на Євро-2012. Якщо ж ті програвали, з товаришами випивав у парку Щербакова.

Глава держави пригадав і про Луганськ. Політик пояснив, що там живе мати його найкращого друга, і похований його батько. Найімовіріше, що Зеленський мав на увазі Євгена Кошового.

Зауважте – я говорю зараз російською мовою, але ніхто в Росії не розуміє про що. Ці вулиці, прізвища, події – це все для вас чуже. Незнайоме,

– підкреслив президент.

"За що ви воюватимете? І з ким?", – додав політик. Він зазначив, що чимало росіян бували в Україні. У багатьох є тут рідні, хтось здобував тут освіту й дружив з місцевими мешканцями. Отже, вони знають характер та принципи нашого народу.

Тож політик закликав громадян держави-агресорки прислухатися до голосу розуму та здорового глузду. "Почуйте нас. Народ України хоче миру. Влада України хоче миру. Хоче – і робить. Робить усе, що може", – запевнив він.

Звернення Зеленського у ніч проти 24 лютого: дивіться відео