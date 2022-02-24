Зеленський наголосив, що Україна у російських новинах та реальному житті – це зовсім різні держави. Пояснюючи різницю між ними, політик перейшов на російську мову, пише 24 канал.

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Зеленський: Як я можу бути нацистом?

Президент зазначив, що росіянам нав'язують думку, що українці – нібито нацисти. "Але ж хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над ним віддав понад 8 мільйонів життів? Як нацистом можу бути я? Розкажіть про це моєму діду, який пройшов усю війну в піхоті радянської армії, а помер полковником у незалежній Україні", – додав глава держави.

Політик відповів на "ненависть до росіян"

Зеленський наголосив, що хибними є і твердження про те, що українці ненавидять російську культуру. Політик підкреслив, що не розуміє, як взагалі можна ненавидіти культуру, будь-яку.

Сусіди завжди збагачують один одного культурно, але це не робить їх єдиним цілим, не розчиняє нас у вас. Ми різні, але це не привід, щоб ворогувати,

– пояснив він.

Крім цього, Зеленський підкреслив, що українці хочуть самостійно визначати та будувати свою історію. При чому, робити це мирно, спокійно та чесно.

Зверніть увагу! Український президент закликав росіян вплинути на Путіна й не допустити масштабної війни. "Відповідь залежить від вас", – зазначив він.

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