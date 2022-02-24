Зеленський наголосив, що Україна у російських новинах та реальному житті – це зовсім різні держави. Пояснюючи різницю між ними, політик перейшов на російську мову, пише 24 канал.
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Зеленський: Як я можу бути нацистом?
Президент зазначив, що росіянам нав'язують думку, що українці – нібито нацисти. "Але ж хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над ним віддав понад 8 мільйонів життів? Як нацистом можу бути я? Розкажіть про це моєму діду, який пройшов усю війну в піхоті радянської армії, а помер полковником у незалежній Україні", – додав глава держави.
Політик відповів на "ненависть до росіян"
Зеленський наголосив, що хибними є і твердження про те, що українці ненавидять російську культуру. Політик підкреслив, що не розуміє, як взагалі можна ненавидіти культуру, будь-яку.
Сусіди завжди збагачують один одного культурно, але це не робить їх єдиним цілим, не розчиняє нас у вас. Ми різні, але це не привід, щоб ворогувати,
– пояснив він.
Крім цього, Зеленський підкреслив, що українці хочуть самостійно визначати та будувати свою історію. При чому, робити це мирно, спокійно та чесно.
Зеленський звернувся до українців та росіян: дивіться відео