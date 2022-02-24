Володимиру Зеленському так і не вдалося поспілкуватися з очільником Кремля. За словами президента, в Москві ніяк не реагують на цю ініціативу, інформує 24 канал.

Зауважте Зеленський звернувся до росіян

Кремль мовчить

Володимир Зеленський сам став ініціатором телефонної розмови з очільником Кремля Путіним на тлі загрози повномасштабного вторгнення. Однак, вочевидь, лідер країни-агресорки не хоче перемовин.

Сьогодні я ініціював розмову з президентом Росії. Результат – тиша. Хоча тиша повинна бути на Донбасі,

– підкреслив глава держави.

Крім того, глава держави звернувся до росіян із закликом зробити все для уникнення війни. Також Зеленський наголосив, що Україна не збирається атакувати Донбас, як про це говорять пропагандистські ЗМІ.

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