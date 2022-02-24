Володимиру Зеленському так і не вдалося поспілкуватися з очільником Кремля. За словами президента, в Москві ніяк не реагують на цю ініціативу, інформує 24 канал.
Зауважте Зеленський звернувся до росіян
Кремль мовчить
Володимир Зеленський сам став ініціатором телефонної розмови з очільником Кремля Путіним на тлі загрози повномасштабного вторгнення. Однак, вочевидь, лідер країни-агресорки не хоче перемовин.
Сьогодні я ініціював розмову з президентом Росії. Результат – тиша. Хоча тиша повинна бути на Донбасі,
– підкреслив глава держави.
Крім того, глава держави звернувся до росіян із закликом зробити все для уникнення війни. Також Зеленський наголосив, що Україна не збирається атакувати Донбас, як про це говорять пропагандистські ЗМІ.
Зеленський заявив про ініціювання переговорів з Путіним: дивіться відео
Загострення на Донбасі: останні новини
- Російські бойовики безперервно обстрілюють українські позиції на Донбасі. Бойовики "Градами" накрили Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське. За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, атаки бойовиків тепер націлені вглиб області.
- Під час обстрілу бойовиків у районі Зеленопілля, ворожий снаряд влучив у дитячий садочок, а в Миколаївці – у житловий будинок, через що постраждала жінка.
- У Станиці Луганській під час чергової атаки бойовиків ворожий снаряд влучив у житловий будинок, через що почалася пожежа.
- На тлі загрози з боку Росії Верховна Рада ввела по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей надзвичайний стан.
- Ватажки проросійських бойовиків заявили, що нібито українські Збройні сили повинні "покинути територію добровільно". Крім того, найманці звернулися до Кремля "за допомогою". Через це Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН.