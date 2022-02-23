За словами Сергія Гайдая, керівництво області готується до гіршого. Про це очільник ОДА заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Бойовики атакують інтенсивніше
Сергій Гайдай заявив, що бойовики знову почали використовувати "Гради", чого не робили майже 2 роки. Російські найманці з їхньою допомогою стріляють в глиб області.
Бойовики стріляють по об'єктах, які зараз замінити неможливо. Ми готуємось до найгіршого варіанту, і сторона підтягнула танки вже,
– заявив Гайдай.
За словами глави Луганської ОДА, Щастя та інші населені пункти досі перебувають під постійним обстрілом бойовиків.
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