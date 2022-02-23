За словами Сергія Гайдая, керівництво області готується до гіршого. Про це очільник ОДА заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Бойовики атакують інтенсивніше

Сергій Гайдай заявив, що бойовики знову почали використовувати "Гради", чого не робили майже 2 роки. Російські найманці з їхньою допомогою стріляють в глиб області.

Бойовики стріляють по об'єктах, які зараз замінити неможливо. Ми готуємось до найгіршого варіанту, і сторона підтягнула танки вже,

– заявив Гайдай.

За словами глави Луганської ОДА, Щастя та інші населені пункти досі перебувають під постійним обстрілом бойовиків.

Війна на Донбасі: останні новини

Російські бойовики безперервно обстрілюють українські позиції на Донбасі. Бойовики "Градами" накрили Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське.

Під час обстрілу бойовиків у районі Зеленопілля, ворожий снаряд влучив у дитячий садочок, а в Миколаївці – у житловий будинок, через що постраждала жінка.

У Станиці Луганській під час чергової атаки бойовиків ворожий снаряд влучив у житловий будинок, через що почалася пожежа.

На тлі загрози з боку Росії Верховна Рада ввела по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей надзвичайний стан.

Ватажки проросійських бойовиків заявили, що нібито українські Збройні сили повинні "покинути територію добровільно". Щобільше, вони звернулися до Кремля "за допомогою".

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