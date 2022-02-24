Глава МЗС України Кулеба заявив про подальшу ескалацію безпекової ситуації. Саме тому Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН.
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Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації,
– наголосив Кулеба.
Бойовики попросили в Путіна відбити "атаку" ЗСУ
- Ватажки російських бойовиків 23 лютого офіційно попросили у президента Росії Володимира Путіна надати допомогу у "відбитті агресії" ЗСУ.
- Бойовики, які обстрілюють будинки цивільних жителів, школи та дитсадки, цинічно заявили, що начебто хочуть уникнути жертв серед мирного населення.
- Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА – повідомив, що російські найманці гатять вже углиб області.
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