Глава МЗС України Кулеба заявив про подальшу ескалацію безпекової ситуації. Саме тому Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН.

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Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації,

– наголосив Кулеба.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Бойовики попросили в Путіна відбити "атаку" ЗСУ

Ватажки російських бойовиків 23 лютого офіційно попросили у президента Росії Володимира Путіна надати допомогу у "відбитті агресії" ЗСУ.

Бойовики, які обстрілюють будинки цивільних жителів, школи та дитсадки, цинічно заявили, що начебто хочуть уникнути жертв серед мирного населення.

Сергій Гайдай – голова Луганської ОДА – повідомив, що російські найманці гатять вже углиб області.

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