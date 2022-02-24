Глава МИД Украины Кулеба заявил о дальнейшей эскалации ситуации безопасности. Именно поэтому Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.

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Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности,

– подчеркнул Кулеба.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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