Глава МИД Украины Кулеба заявил о дальнейшей эскалации ситуации безопасности. Именно поэтому Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН.
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Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к России с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности,
– подчеркнул Кулеба.
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