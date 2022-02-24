Зеленський зауважив, що звертається до росіян не як президент, а як громадянин України. Він нагадав, що держави розділяє близько 2 тисяч кілометрів спільного кордону, вздовж якого стягнули російські війська.

Важливо Зеленський вкотре терміново звернувся до українців: що сказав президент

Кремль знайде привід для вторгнення будь-коли

Зеленський наголосив, що російське керівництво дало добро на "крок вперед" для цих військ. Привід Москва знайде будь-якої миті.

Вам говорять, що це полум'я принесе звільнення народу України, але український народ вільний. Він пам'ятає про своє минуле, але й будує майбутнє,

– наголосив політик.

Зеленський наголосив, що реальна Україна й та, яку показують у російських новинах, – це різні країни.

Готові говорити зі всіма

Президент підкреслив, що головна мета – мир в Україні і безпека наших громадян. Для цього влада готова говорити про це зі всіма, зокрема, і з росіянами.

За словами президента, після війни "гарантій безпеки" не буде більше ні в кого. Від цього найбільше страждатимуть прості люди.

Треба зупинитись, поки не пізно

Зеленський впевнений, що це звернення не покажуть по російському телебаченню, але громадяни Росії повинні його побачити. Вони повинні знати правду.

Правда у тому, що треба зупинитись, поки не пізно. Якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл з нами, можливо, воно сяде за стіл з вами,

– наголосив президент.

Зеленський підсумував, що відповідь на питання "чи хочуть росіяни війни" залежить тільки від самих росіян.

Дивіться відеозвернення Зеленського: