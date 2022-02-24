Зеленський наголосив, що надзвичайний стан ввели на 30 днів на всій території України. Запрацювала Оборонна коаліція. Джо Байден повідомив про введення санкцій проти "Північного потоку-2", а в ЄС офіційно ухвалили санкції проти Росії за "визнання" бойовиків.

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Головне з відеозвернення

Зеленський ініціював переговори з Путіним

Український лідер повідомив, що ініціював телефонну розмову з Володимиром Путіним. Водночас країна-окупантка мовчить.

Український лідер звернувся до росіян

У своєму відеозверненні Зеленський звернувся до росіян російською мовою. Він наголосив, що робить це як громадянин України, а не президент.

Зеленський нагадав: Україну та Росію розділяє близько 2 тисяч кілометрів спільного кордону, вздовж якого стягнули російські війська. Там перебувають майже двісті тисяч солдатів та тисячі бойових машин.

Російське керівництво схвалило їхній "крок вперед" – на територію іншої країни. За словами Зеленського, цей крок може "стати початком великої війни на Європейському континенті". Один спалах може спалити все.

Вам говорять, що це полум'я принесе звільнення народу України, але український народ – вільний. Він пам'ятає про своє минуле, але й будує майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору,

– наголосив Зеленський.

Також президент зауважив: Україна у російських новинах та у реальному житті – дві різні країни.

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Президент відповів Росії на "нацистів та ненависть до росіян"

Зеленський наголосив: росіянам нав'язують думку, що українці – начебто нацисти.

"Але ж хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над ним віддав понад 8 мільйонів життів? Як нацистом можу бути я? Розкажіть про це моєму діду, який пройшов усю війну в піхоті радянської армії, а помер полковником у незалежній Україні", – заявив президент.

Він також назвав хибним твердження, що українці ненавидять російську культуру. Президент зізнався, що не розуміє, як взагалі можна ненавидіти будь-яку культуру.

"Ми будемо захищатися"

Зеленський наголосив, що під час ймовірного нападу агресор побачить не спини, а обличчя наших захисників. Україна готова захищатися.

"Ми будемо захищатися. Не наступати – захищатися. У наступі ви побачите наші обличчя, не наші спини", – заявив президент.

"Війна позбавить усіх гарантій"

Зеленський зауважив, що "війна – це велике лихо, і у цього лиха – велика ціна". Президент наголосив: під час війни люди втрачають не лише близьких, але й себе.

"Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було у минулому, немає зараз і не буде у майбутньому. Ви вимагаєте гарантій безпеки від НАТО. І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки – від вас, від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що метою є мир. Заради цього Україна готова говорити з усіма у різних форматах та на будь-яких майданчиках".

"Треба зупинитись, поки не пізно"

Зеленський наголосив, що відповідь на питання "чи хочуть росіяни війни" залежить тільки від самих росіян.

"Правда у тому, що треба зупинитись, поки не пізно. Якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл з нами, можливо, воно сяде за стіл з вами", – наголосив президент.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Головні події 23 лютого

Надзвичайний стан. Верховна Рада на прохання РНБО ввела надзвичайний стан на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. "За" віддали свої голоси 335 народних обранців.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що це – превентивні заходи, потрібні для того, щоб у країні був спокій та працювала економіка.

Візит Дуди та Науседи. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери трьох країн підписали заяву про підтримку членства в ЄС.

Дуда висловив сподівання, що "війна не спалахне". Він також наголосив: Польща уважно стежить за кожним кроком Володимира Путіна та Росії.

Науседа запевнив: Україна не залишиться на самоті. Литва підтримуватиме наміри України приєднатися до ЄС.

Цинічне звернення бойовиків. Тим часом окупанти на Донбасі попросили у Володимира Путіна надати допомогу у "відбитті агресії" ЗСУ. Цинізм бойовиків не має меж. Вони заявили, що звертаються до очільника Кремля, аби уникнути жертв серед мирного населення. Упродовж тижня російські найманці на окупованих територіях обстрілюють будинки цивільних жителів, школи та дитсадки.