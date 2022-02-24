Владимиру Зеленскому так и не удалось пообщаться с главой Кремля. По словам президента, в Москве никак не реагируют на эту инициативу, информирует 24 канал.

Заметьте Зеленский обратился к россиянам

Кремль молчит

Владимир Зеленский сам стал инициатором телефонного разговора с главой Кремля Путиным на фоне угрозы полномасштабного вторжения. Однако, очевидно, лидер страны-агрессора не хочет переговоров.

Сегодня я инициировал разговор с президентом России. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, глава государства обратился к россиянам с призывом сделать все для избежания войны. Также Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается атаковать Донбасс, как об этом говорят пропагандистские СМИ.

Зеленский заявил об инициировании переговоров с Путиным: смотрите видео

Обострение на Донбассе: последние новости