Балистика по Москве: "Свитан" предложил ответ на российские удары

После российских ударов по дата-центрам в Киеве под атакой оказался крупнейший дата-центр "Яндекса" в Сасово. Российские СМИ сообщили о пожаре на объекте после ночных обстрелов и о перебоях в работе сервисов компании.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил , каким должен быть ответ на российские атаки по инфраструктуре. Он назвал приоритетные цели и условие, которое позволило бы изменить подход к ответным ударам.

Зеркальные удары должны сдерживать российские атаки

Реагировать на атаки по украинской инфраструктуре нужно сразу и усиливать ответные удары, считает Свитан. Поражение российских объектов должно влиять на дальнейшее поведение врага.

После ударов по нашим дата-центрам наши тут же начали наносить удары по российским. Это очень правильный и грамотный подход – зеркальные удары. Россияне иначе не понимают,

– заявил Свитан.

Подобный ответ уже последовал после российских атак на украинскую почтовую инфраструктуру, когда под ударами оказались склады Wildberries. Поражение этих объектов полковник связывает со сдерживанием дальнейших действий россиян.

У россиян большая территория. Мы можем добраться до любого дата-центра на территории России площадью 17,5 миллиона квадратных километров. Прикрыть их они не смогут,

– считает полковник.

Украинские дата-центры обладают резервными возможностями, позволяющими после ударов переключаться на резерв и продолжать работу. Благодаря этому последствия их поражения "Свитан" считает меньшей проблемой.

Московские дата-центры могут стать целями для баллистических ракет

Добраться до Москвы с помощью беспилотников сложно, поэтому возможность ударов по ее дата-центрам "Свитан" связывает с появлением украинской баллистики. Когда такое вооружение сможет выполнять задачи на такой дальности, эти объекты должны быть среди приоритетных целей.

Оптимальный вариант – наносить удары асимметрично. Если по Москве применяется баллистическое оружие, то на любой удар по Украине, куда бы он ни пришелся, должен следовать ответный удар баллистическим оружием по Москве,

– заявил полковник.

Для ударов дронами приоритетными являются российские нефтяные объекты, где даже полкилограмма взрывчатки может поразить отдельную установку или емкость на заводе.

Это называется спичкой на заправке. Достаточно этой спички на заправке, и Россия сгорит. Если ставить задачу по уничтожению российской экономики, то в первую очередь это можно делать по нефтяной отрасли,

– пояснил Свитан.

За последние несколько дней украинские удары пришлись на линейно-производственно-диспетчерские станции, работающие на нефтепроводах и продуктопроводах, а также на Волгоградский и Омский НПЗ.

Свитан объяснил, как отвечать на удары России: смотрите видео