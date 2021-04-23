Орда никуда не денется: три "но" по отводу российских войск
Россия объявила о начале отвода войск от украинских границ. Безусловно, это хорошая новость. Далі читайте українською.
Источник:фейсбук Виктора Тарана
Але є "три але":
- оголосити про відвід армії та здійснити повноцінний відвід армії це різні речі. Нагадаю, Росія п'ять разів оголошувала про вивід військ із Сирії. Але її військовий контингент й надалі продовжує там лишатись.
Цікаво Хлопці-сусіди, йдіть собі додому: чи вірити у відведення військ росіянами
По факту Орда нікуди не дінеться від наших кордонів, а стоятиме далі, загрожуючи нашому суверенітету.
- А як щодо того, що починаючи з 24 квітня, російський флот починає блокування Керченської протоки та Азовського моря? А російські десантні кораблі стоять коло Одеси? Кораблі нікуди не підуть. Вони й надалі продовжуватимуть гібридну агресію, блокуючи українські та іноземні транспортні суди, знищуючи економіку країни.
За словами Тарана, російські війська й надалі загрожуватимуть суверенітету України / Фото pic2
Важливо Війна відкладається: як Кремль домігся свого та чого хоче Байден
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Ну і найголовніше.
Маємо розуміти, що Шойгу дав публічну команду не тому, що злякався Україну, а тому що Путін продовжує гібридну дипломатичну гру з Байденом і Меркель.
З першим він далі хоче поділити Світ. І діалог про це він хоче розпочати у найближчі тижні.
Друга через шантаж має забезпечити запуск Північного потоку-2. І судячи із заяв Меркель у ПАРЄ цього тижня, Путлєр своєї мети досягає. Німеччина не готова до нового протистояння з Росією.
Тому сильно радіти не треба. Війна триває.
Але ми отримали час для зміцнення армії та економіки країни.
Зберігаємо спокій і чистимо кулемети – все буде Україна.
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