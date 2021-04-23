Міністр війни і нападу Російської Федерації заявив про завершення навчання та відведення військ, а також доручив "детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации".

Ну по-перше, дуже хотілося, щоб росіяни не забули запланувати забрати з "навчань" всі свої війська з Криму та "заблукалих туристів" з окупованих територій Луганської, та Донецької областей.

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Але нам такого подарунку не буде.

По-друге, якщо метою ваших "навчань" було залякати українців чи змусити нас піти вам на якісь поступки – то вибачте, у вас залякувати виходить лише власне населення.

Ну а по-третє, ми не віримо жодному вашому слову. Ні про відводи військ, ні про напади, ні про братську любов. Ми завжди готові дати вам відсіч. Ми завжди очікуємо від вас чергової підлості.

Мисягін закликав росіян йти додому / Фото pic2

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Тому хлопці-сусіди, йдіть собі додому і роздавайте й надалі своїм громадянам застереження щодо участі у мітингах.

Армія потрібна не для залякувань, а для захисту!

Разом до перемоги!