Росія оголосила про початок відведення військ від українських кордонів. Безумовно, це гарна новина.

Але є "три але":

оголосити про відвід армії та здійснити повноцінний відвід армії це різні речі. Нагадаю, Росія п'ять разів оголошувала про вивід військ із Сирії. Але її військовий контингент й надалі продовжує там лишатись.

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По факту Орда нікуди не дінеться від наших кордонів, а стоятиме далі, загрожуючи нашому суверенітету.

А як щодо того, що починаючи з 24 квітня, російський флот починає блокування Керченської протоки та Азовського моря? А російські десантні кораблі стоять коло Одеси? Кораблі нікуди не підуть. Вони й надалі продовжуватимуть гібридну агресію, блокуючи українські та іноземні транспортні суди, знищуючи економіку країни.

За словами Тарана, російські війська й надалі загрожуватимуть суверенітету України / Фото pic2

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Ну і найголовніше.

Маємо розуміти, що Шойгу дав публічну команду не тому, що злякався Україну, а тому що Путін продовжує гібридну дипломатичну гру з Байденом і Меркель.

З першим він далі хоче поділити Світ. І діалог про це він хоче розпочати у найближчі тижні.

Друга через шантаж має забезпечити запуск Північного потоку-2. І судячи із заяв Меркель у ПАРЄ цього тижня, Путлєр своєї мети досягає. Німеччина не готова до нового протистояння з Росією.

Тому сильно радіти не треба. Війна триває.

Але ми отримали час для зміцнення армії та економіки країни.

Зберігаємо спокій і чистимо кулемети – все буде Україна.