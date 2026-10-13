Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал в интервью "РБК-Украина".

Как Сибига прокомментировал ситуацию с южнокорейским послом?

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что украинская сторона заранее знала о шагах южнокорейской стороны по временному отзыву дипломата. Одновременно с этим украинские дипломаты также приглашали корейского посла на беседу для обсуждения ситуации.

По словам чиновника, причиной недоразумения между странами стали разногласия в ходе процессов обмена. Вся ситуация была связана с разным толкованием этапов соблюдения конфиденциальности при передаче военнопленных.

Украинская сторона подчеркивает выполнение своих обязательств и считает текущую ситуацию исчерпанной. В рамках этого процесса Украина сделала жест доброй воли, передав Южной Корее двух военнопленных.

При принятии решения Киев опирался на соблюдение норм международного и национального права.

Украина соблюдает Женевские конвенции. Украина уважает Конституцию Южной Кореи, согласно которой эти граждане считаются гражданами Южной Кореи. Поэтому мы приняли такое решение,

– подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Украинская дипломатия рассчитывает на сохранение дальнейшего сотрудничества между государствами.

Нас объединяет очень перспективное, взаимовыгодное будущее. Я считаю, что в наших отношениях обязательно возобладает дипломатия, и эта история останется в прошлом,

– подытожил он.

Что этому предшествовало?

Напомним, в январе украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР в Курской области России. Впоследствии пленные выразили желание переехать в Южную Корею, поэтому в начале сентября Киев передал их Сеулу через третью страну.

В конце месяца президент Владимир Зеленский публично сообщил об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. После этого " Южная Корея обвинила Украину " в нарушении договоренностей о конфиденциальности, поскольку разглашение информации могло поставить под угрозу семьи военнопленных в Северной Корее.

Впоследствии "Южная Корея получила извинения от Украины " за разглашение информации о передаче двух военнопленных из КНДР в Сеул, однако считает их недостаточными. Позже правительство Южной Кореи решило у отзвать своего посла из Украиныя Пак Ки-чана на фоне дипломатического спора.