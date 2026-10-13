Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Як Сибіга прокоментував ситуацію з південнокорейським послом?

Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що українська сторона завчасно знала про кроки південнокорейської сторони щодо тимчасового відкликання дипломата. Одночасно з цим українські дипломати також запрошували корейського посла на розмову для обговорення ситуації.

За словами посадовця, причиною непорозуміння між країнами стали розбіжності під час процесів обміну. Уся ситуація була пов'язана з різним тлумаченням етапів дотримання конфіденційності під час передачі військовополонених.

Українська сторона наголошує на виконанні своїх зобов'язань та вважає поточну ситуацію вичерпаною. У межах цього процесу Україна зробила жест доброї волі, передавши Південній Кореї двох військовополонених.

При ухваленні рішення Київ спирався на дотримання норм міжнародного та національного права.

Україна дотримується Женевських конвенцій. Україна поважає Конституцію Південної Кореї, згідно з якою ці громадяни вважаються громадянами Південної Кореї. Тому ми прийняли таке рішення,

– підкреслив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Українська дипломатія розраховує на збереження подальшої співпраці між державами.

Нас поєднує дуже перспективне, взаємовигідне майбутнє. Я вважаю, що обов'язково дипломатія переможе у наших відносинах, і ця історія залишиться позаду,

– підсумував він.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, у січні українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР у Курській області Росії. Згодом полонені виявили бажання переїхати до Південної Кореї, тож на початку вересня Київ передав їх Сеулу через третю країну.

Наприкінці місяця президент Володимир Зеленський публічно повідомив про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Після цього Південна Корея звинуватила Україну в порушенні домовленостей про конфіденційність, оскільки розголошення інформації могло поставити під загрозу родини військовополонених у Північній Кореї.

Згодом Південна Корея отримала вибачення від України за розголошення інформації про передачу двох військовополонених із КНДР до Сеула, однак вважає їх недостатніми. Пізніше Уряд Південної Кореї вирішив відкликати свого посла в Україні Пак Кі-чана на тлі дипломатичної суперечки.