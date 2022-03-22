Молодого человека нашли 21 марта на окраине села Виноградовка. Он был жителем Болграда. Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружили.

Без вести пропавшего парня разыскивали в течение двух месяцев. Вчера вечером его без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в озере на окраине села Виноградовка,

– говорится в сообщении.

Событие квалифицировали как "утопление". Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать окончательную причину смерти.

Нашли тело подростка, разыскиваемого 2 месяца / Фото Нацполиции

Спасатели вытащили его и отправили на экспертизу / Фото Нацполиции