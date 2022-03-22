Хлопця знайшли 21 березня на околиці села Виноградівка. Він був жителем Болграда. Про це повідомили в Нацполіції.
Зверніть увагу У Маріуполі через обстріл росіян загинула 9-річна дівчинка
Ознак насильницької смерті на тілі підлітка не виявили.
Безвісти зниклого хлопця розшукували протягом двох місяців. Вчора ввечері його без видимих ознак насильницької смерті виявили в озері на околиці села Виноградівка,
– мовиться в повідомленні.
Подію кваліфікували як "утоплення". Тіло направили на судово-медичну експертизу, щоб дізнатися остаточну причину смерті.
Знайшли тіло підлітка, якого розшукували 2 місяці / Фото Нацполіції
Рятувальники витягнули його і відправили на експертизу / Фото Нацполіції