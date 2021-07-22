Эти территории сдали в аренду застройщикам еще в 2005 году. Долгое время никаких работ застройщик не проводил, но в 2012 году мелководье начали засыпать песком. С тех пор киевские активисты борются против уничтожения уникальной флоры и фауны.

Мы пообщались с экоактивисткой и жительницей Дарницкого района Анастасией Гмырянской, которая рассказала, почему озеро Вырлица – важное для Киева, и что с ним нужно делать.

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Почему озеро Вырлица – важно для Киева и экологии

Анастасия Гмырянская рассказывает, что сейчас в аренде у застройщика находится часть озера и прибрежная защитная полоса, а это прямое нарушение законов Украины: Водного и Земельного кодексов.

Также эти территории еще с 1994 года были зарезервированы для создания объекта природно-заповедного фонда. Есть научные обоснования о необходимости создания заказника, в основном из-за того, что это часть Днепровского экологического коридора, это миграционный коридор для птиц. Простыми словами, они останавливаются здесь передохнуть, некоторые виды гнездятся. Там зафиксировано около 30 видов птиц, которые охраняются международными конвенциями.

Кроме этого, и здоровье озера зависит от прибрежных защитных полос, это как фильтр. От этого зависит чистота озера, будет ли оно цвести, или нет.

Дарницкий район у нас плотно застроен и к тому же здесь есть большие проблемы с загрязнением воздуха. На берегу озера здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", есть еще Дарницкая ТЭЦ, которая частично работает на угле и есть Бортническая станция аэрации,

– рассказывает активистка.

И продолжила: "Эти участки, которые хотят застроить, они еще и находятся в санитарно-защитных полосах мусоросжигательного завода и станции аэрации. Озеро и зеленая зона вокруг него – наш фильтр от мусоросжигательного завода, потому что оно забирает много загрязняющих веществ из воздуха".

Она добавила, что это озеро также является важным островом охлаждения. Есть тепловая карта Киева, где четко видно, что озеро – это зеленое пятно, которое охлаждает воздух. Это мощный природный кондиционер.

Если посмотреть по карте, строительство запланировано по проспекту Бажана, это насыщенная трасса, которая ведет на Борисполь. Строительство торгового центра только увеличит трафик и количество выхлопных газов, поэтому вопрос с загрязнением воздуха еще больше обострится,

– говорит Гмырянская.



Тепловая карта озера Вырлица и окружающих территорий / скриншот с сайта ЛУН

Когда начали застраивать Вырлицу

В 2005 году, вопреки законам Украины, действующему Генплану Киева и своим предыдущим решениям, Киевсовет отдал в аренду часть озера и всю прибережено-защитную полосу вдоль проспекта Бажана для строительства торгово-развлекательного комплекса. Арендатором этих земельных участков вокруг озера выступила компания ООО "Мрия-Инвест".

На протяжении всех этих лет эта компания никакой деятельности не осуществляет, у нее нет никаких объектов и т.д. Я так понимаю, что эту компанию создали именно для содержания в аренде этих участков. До 2012 года ничего не происходило, но в 2012 году 7 гектаров озера засыпали песком,

– вспоминает Гмырянская.

После этого снова было затишье до 2020 года. В начале 2021 года была проведена оценка воздействия на окружающую среду и в заключении написали, что любые подготовительные строительные работы запрещают проводить до проведения дополнительной процедуры. Но несмотря на это на озеро заехала техника и начала снимать верхний слой почвы, где именно гнездились птицы в сезон тишины.

Мы начали обращаться ко всем департаментам и были составлены акты с предписаниями о запрете каких-либо работ, потому что нет надлежаще оформленной разрешительной документации. В начале июня техника еще работала, но уже более месяца работы не ведутся. Сейчас борьба перешла в юридическую плоскость в Киевсовете,

– отметила Гмырянская.

По состоянию на 20. 07. 2021 Государственной экологической инспекцией Столичного округа осуществляется повторная внеплановая проверка.

В Киевсовете зарегистрированы проекты решений:

об объявлении заказником водной глади озера Вырлица (прошел профильные комиссии);

о непродлении договора аренды участка, который почти полностью находится в воде (прошел профильные комиссии);

об объявлении заказником участка, находится на рассмотрении комиссий.

Но застройщик пытается затянуть весь процесс. Уже около двух месяцев идет манипуляция о создании реабилитационного центра для воинов АТО. В проекте застройщика это вообще нигде не зафиксировано, просто однажды появились ветераны, которые начали выступить против нас. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет,

– отметила экоактивистка.

Депутат Киевсовета Алина Михайлова написала недавно о том, что есть другой участок, на котором планируют строить реабилитационный центр.

Некоторые депутаты идут навстречу активистам. А с застройщиком до недавнего времени вообще не было никакого диалога. Когда мы приходили на объект, нас просто посылали, а мне однажды выбили из рук телефон. Когда застройщик увидел, что община представляет реальное препятствие, они начали имитировать диалог с обществом,

– добавила Гмырянская.

Компромисс в этой ситуации невозможен, потому что территории, которые находятся в аренде – это прибрежная защитная полоса, что является незаконным. Если бы это был кусок подальше от озера, можно было бы как-то разделять застройку, но здесь для этого нет плоскости. У застройщика сейчас 20 гектаров в аренде, и они вполне могут рядом с ТРЦ построить и новый жилой комплекс.

Как активисты защищают Вырлицу

Анастасия Гмырянская рассказывает, что проводится много работы в нескольких направлениях. Первое направление – это взаимодействие с депутатами и Киевсоветом, активисты ходят на заседания, рассказывают о том, почему важно сохранить озеро.

Второе направление – у нас открыто уголовное производство по этому делу. Мы работаем со следователями. Третье направление – это работа с общиной. Людям надо объяснять, информировать их. Стараемся привлекать как можно больше активных людей. Также мы зарегистрировали петицию на сайте КГГА,

– пояснила Анастасия Гмырянская.

Активисты также устраивают акции, потому что без них власть считает, что никаких проблем нет. Но однажды застройщик привел агрессивных молодых людей, которые нападали на активистов и угрожали.

Мы также проводим лектории для людей, потому что мало кто понимает ценность этих территорий. Мы объединяемся с учеными и по-новому открываем для людей это место. Развенчиваем миф о том, что это заброшенное и никому не нужное место,

– говорит активистка.

Также за участок все эти годы отвечал арендатор, он нес ответственность за санитарное состояние. Но мусор оттуда не вывозился, стоял забор, участок маргинализировался. И теперь застройщик этим манипулирует, хотя он сам довел эту территорию до такого состояния. Поэтому активисты хотят провести субботник и показывать людям перспективность этих территорий.

Каким должно быть озеро

На этом месте активисты хотят создать заказник. А заказник местного значения не предусматривает запрет любого благоустройства. Но застройщик пытается убедить людей, что после того, как будет создан заказник, территория будет закрытой и там нельзя будет ни ходить, ни гулять.

В заказнике возможно проложить экотропы, информационные стенды, поставить скамейки, провести освещение, сделать оборудованные выходы к воде, оборудованные пляжи,

– делится планами активистка.

Учитывая, что есть большие колонии птиц, было бы также здорово сделать башни для наблюдения за птицами. Это было бы в рамках образовательно-экологического пространства. Активисты хотят, чтобы там не было капитального строительства и ничего не угрожало экосистеме озера, зато удобства для людей и рекреационные зоны вполне могут быть вблизи озера.