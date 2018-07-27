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Озеро на Марсе: облегчит ли колонизацию планеты найденный водоем

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На Марсе нашли озеро
На Марсе нашли озеро / Фото из открытых источников

Европейские ученые, изучающие Марс с помощью космического зонда Marsis, нашли под поверхностью Красной планеты огромное озеро, которое состоит из жидкой воды. Это настоящая сенсация. О том, что жидкая вода на Марсе может где-то быть, догадывались и раньше, но твердых доказательств этому не было. Сейчас же они появились.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"Зонд Marsis облучал поверхность планеты специальным радаром. Его волны легко проходят через камень и песок, но отражаются от воды. Вот этот радар и обнаружил неподалеку от южного полюса подземное озеро – не менее 20 километров в поперечнике. Глубину его установить мы не можем, но она точно не меньше двух метров", – отметил журналист.

Но даже с всего двумя метрами – это гигантский объем воды, который невероятно облегчит колонизацию Марса. Воду можно пить, извлекать из нее кислород для дыхания, водород для ракетных двигателей и минеральные соли для удобрений и химической промышленности.

Ученые, кстати, говорят, что таких озер может быть множество. Я думаю, в будущем человеческие колонии будут строиться именно у них. Поко мы не очень понимаем, почему вода в этих озерах не замерзает. То есть ясно, что она очень минерализованная и находится под большим давлением – это делает ее замерзание сложным. Но там должно быть минус 70! То есть все равно должна замерзнуть. Но нет. Как так – пока не очень ясно,
– отметил Яковина.

Что касается жизни – в этом озере также все сложно. Если там и правда так холодно, а соляной раствор действительно настолько густой, то известная нам жизнь существовать там не может. Но если вдруг там есть некий источник энергии, который подогревает озеро (чисто гипотетически), то жизнь там может существовать. Правда тогда нам будет гораздо интереснее узнать, что это за источник энергии такой. Потому что его там быть не должно в принципе!

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"Но в любом случае, это открытие – невероятно важное. Оно делает колонизацию Марса гораздо проще, чем мы считали раньше. Теперь-то уж точно не остается оправданий для отказа от полетов туда и колонизации этой планеты", – добавил Яковина.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 27 июля 2018

 

Теги: наука Космос Марс
Источник: 24 канал
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