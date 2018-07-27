Озеро на Марсі: чи полегшить колонізацію планети знайдена водойма

Європейські вчені, які вивчають Марс за допомогою космічного зонда Marsis, знайшли під поверхнею Червоної планети величезне озеро, яке складається з рідкої води. Це справжня сенсація. Про те, що рідка вода на Марсі може десь бути, здогадувалися і раніше, але твердих доказів цьому не було. Зараз же вони з'явилися.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

Читайте також: Науковці зробили прорив у вивченні Марсу

"Зонд Marsis опромінював поверхню планети спеціальним радаром. Його хвилі легко проходять через камінь і пісок, але відбиваються від рідини. Ось цей радар і виявив неподалік від південного полюса підземне озеро – трохи менше 20 кілометрів у поперечнику. Глибину його встановити ми не можемо, але вона точно не менше двох метрів", – зазначив журналіст.

Але навіть з усього двома метрами – це гігантський обсяг води, який неймовірно полегшить колонізацію Марса. Воду можна пити, добувати з неї кисень для дихання, водень для ракетних двигунів і мінеральні солі для добрив і хімічної промисловості.

Вчені, до речі, кажуть, що таких озер може бути безліч. Я думаю, в майбутньому людські колонії будуть будуватися саме біля них. Поки ми не дуже розуміємо, чому вода в цих озерах не замерзає. Тобто ясно, що вона дуже мінералізована і знаходиться під великим тиском – це робить її замерзання складним. Але там має бути мінус 70! Тобто все одно повинна замерзнути. Але ні. Як так – поки не дуже ясно,

– наголосив Яковина.

Щодо життя – в цьому озері також все складно. Якщо там і правда так холодно, а соляний розчин дійсно настільки густий, то відоме нам життя існувати там не може. Але якщо раптом там є якесь джерело енергії, яке підігріває озеро (суто гіпотетично), то життя там може існувати. Правда тоді нам буде набагато цікавіше дізнатися, що це за джерело енергії такої. Бо його там бути не повинно в принципі!

Читайте також: Науковець зробив моторошний прогноз про апокаліпсис, який спричинить "Планета X"

"Але в будь-якому випадку, це відкриття – неймовірно важливе. Воно робить колонізацію Марса набагато простішою, ніж ми вважали раніше. Тепер-то вже точно не залишається виправдань для відмови від польотів туди і колонізації цієї планети", – додав Яковина.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 27 липня 2018