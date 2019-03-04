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      Ожесточенные сутки на фронте: ликвидировано двух оккупантов и вражеский беспилотник

      24 Читати новину українською
      Сутки на фронте: 2 оккупантов уничтожено, 1 ранен
      Сутки на фронте: 2 оккупантов уничтожено, 1 ранен / 24 канал

      За прошедшие сутки, 3 марта, враг на Донбассе 9 раз открывал огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов один украинский защитник получил ранения. Военные дали отпор оккупанту и ликвидировали 2 пророссийских боевиков и еще одного ранили.

      Кроме того, украинские военные уничтожили беспилотник пророссийских оккупантов типа "Орлан-10" на Донбассе.

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      Противник в течение суток 3 марта 9 раз открывал огонь по украинским позициям. В частности, из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинские позиции:
      – из минометов калибров 120 и 82 миллиметров – в районе населенного пункта Водяное;
      – из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Гнутово.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: из минометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи вражеского огня оказались Новозвановка, Новоалександровка, Хутор Вольный, Новолуганское, Попасная, Лобачево и Крымское.

      В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен.

      По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено, один ранен. Также 3 марта украинские защитники сбили БПЛА противника типа "Орлан-10".

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      Теги: Новости Донецка Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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