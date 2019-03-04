Запекла доба на фронті: ліквідовано двох окупантів і ворожий безпілотник

За минулу добу, 3 березня, ворог на Донбасі 9 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників. В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення. Військові дали відсіч окупанту та ліквідували 2 проросійських бойовиків і ще одного поранили.

Окрім того, українські військові знищили безпілотник проросійських окупантів типу "Орлан-10" на Донбасі.

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Так, противник упродовж доби 3 березня 9 разів відкривав вогонь по українських позиціях. Зокрема, з озброєння забороненого мінськими домовленостями.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв українські позиції:

– з мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів – у районі населеного пункту Водяне;

– з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів – поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів: з мінометів, БМП, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу ворожого вогню опинилися Новозванівка, Новоолександрівка, Хутір Вільний, Новолуганське, Попасна, Лобачеве і Кримське.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець був поранений.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також 3 березня українські оборонці збили БПЛА противника типу "Орлан-10".