Ожесточенный бой у Золотого: известно состояние раненых бойцов

В среду, 19 февраля, 6 украинских военных с Луганщины доставили в Военно-медицинский клинический центр. Из них пятеро получили ранения во время коварного наступления пророссийских боевиков в сторону Золотого, состоявшегося во вторник, 18 февраля.

Еще у одного военно было подозрение на инфаркт миокарда, он не участвовал в том бою, сообщает Министерство обороны Украины.

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Полковник медицинской службы Юрий Подолян заверил, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. В трех из них огнестрельные ранения мягких тканей, а еще в двух – контузии.

Состояние одного из пациентов накануне оценивалось как тяжелое, но после хирургической операции улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы, поэтому должны быстро выздороветь.

В случае прибытия родственников героев мы обеспечим им нормальное общение. Ведь свидания с родными и позитивный настрой только способствуют скорейшему выздоровлению,

– заверил Подолян.

В целом за время российской военной агрессии военные врачи приняли у себя около 27 тысяч украинских бойцов, получивших ранения в результате боевых действий.

Ожесточенный бой под Золотым: коротко

Он состоялся утром 18 февраля и в длился более 5 часов. Российские оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, а диверсионные подразделения в это же время пытались прорваться на подконтрольный Украине участок.

Потери были с обеих сторон. Со стороны украинских военных – 1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых. Это – самый масштабный бой на Донбассе с 2018 года.