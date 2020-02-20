Запеклий бій біля Золотого: відомий стан поранених бійців

У середу, 19 лютого, 6 українських військових з Луганщини доправили до Військово-медичного клінічного центру. З них п'ятеро отримали поранення під час підступного наступу проросійських бойовиків у бік Золотого, який відбувся у вівторок, 18 лютого.

Ще в одного військово була підрозра на інфаркт міокарда, він не брав участі у тому бою, повідомляє Міністерство обороин України.

Важливо! Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хітайлов

Полковник медичної служби Юрій Подолян запевнив, що усі постраждалі перебувають у задовільному стані. У трьох з них вогнепальні поранення м'яких тканин, а ще у двох – контузії.

Стан одного з пацієнтів напередодні оцінювався як важкий, але після хірургічної операції поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми, тому мають швидко одужати.

У разі прибуття родичів героїв ми забезпечимо їм нормальне спілкування. Адже побачення з рідними та позитивний настрій лише сприяють скорішому одужанню,

– запевнив Подолян.

Загалом за час російської військової агресії військові лікарі прийняли в себе близько 27 тисяч українських бійців, що зазанли поранень внаслідок бойових дій.

Запеклий бій під Золотим: коротко

Він відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин. Російські окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а диверсійні підрозділи у цей же час намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку.

Втрати були з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених. Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.