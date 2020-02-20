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      Запеклий бій біля Золотого: відомий стан поранених бійців

      - Читать новость на русском
      Медичний центр у Харкові, де лікуватимуть поранених бійців / фото: Міноборони

      У середу, 19 лютого, 6 українських військових з Луганщини доправили до Військово-медичного клінічного центру. З них п'ятеро отримали поранення під час підступного наступу проросійських бойовиків у бік Золотого, який відбувся у вівторок, 18 лютого.

      Ще в одного військово була підрозра на інфаркт міокарда, він не брав участі у тому бою, повідомляє Міністерство обороин України.

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      Полковник медичної служби Юрій Подолян запевнив, що усі постраждалі перебувають у задовільному стані. У трьох з них вогнепальні поранення м'яких тканин, а ще у двох – контузії.

      Стан одного з пацієнтів напередодні оцінювався як важкий, але після хірургічної операції поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми, тому мають швидко одужати.

      У разі прибуття родичів героїв ми забезпечимо їм нормальне спілкування. Адже побачення з рідними та позитивний настрій лише сприяють скорішому одужанню,
      – запевнив Подолян.

      Загалом за час російської військової агресії військові лікарі прийняли в себе близько 27 тисяч українських бійців, що зазанли поранень внаслідок бойових дій.

      Запеклий бій під Золотим: коротко

      Він відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин. Російські окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а диверсійні підрозділи у цей же час намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку.

      Втрати були з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених. Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Міністерство оборони України Постраждалі Бій біля Золотого
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