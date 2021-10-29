Премьер-министр отметил, что в настоящее время антирекорд количества новых больных COVID-19. Об этом он сообщил во время Конгресса региональных и местных властей, проходящий в Одессе.

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Украина вышла на плато

По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, – это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация – это единственный путь, чтобы избежать пандемии,

– сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль также добавил, что в течение этой недели в Украине провели рекордное количество вакцинаций граждан против коронавирусной инфекции.

Обратите внимание! Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом "включить" мозг и проводить прививки от COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине