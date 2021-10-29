Премьер-министр отметил, что в настоящее время антирекорд количества новых больных COVID-19. Об этом он сообщил во время Конгресса региональных и местных властей, проходящий в Одессе.
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Украина вышла на плато
По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, – это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация – это единственный путь, чтобы избежать пандемии,
– сказал глава правительства.
Денис Шмыгаль также добавил, что в течение этой недели в Украине провели рекордное количество вакцинаций граждан против коронавирусной инфекции.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели 2 878 674 человека;
- выздоровели 2 421 495 граждан;
- умерли 66 852 пациента.