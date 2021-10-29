Прем'єр-міністр зазначив, що нині антирекорд кількості нових хворих на COVID-19. Про це він повідомив під час Конгресу регіональних і місцевих влад в Одесі.
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Україна вийде на плато, – прем'єр-міністр
За прогнозами, цей тиждень, можливо наступний, – це такий пік, де ми очікуємо вихід на плато, але у будь-якому випадку вакцинація – це єдиний шлях, щоб уникнути пандемії,
– сказав глава уряду.
Денис Шмигаль також додав, що протягом цього тижня в Україні провели рекордну кількість вакцинацій громадян проти коронавірусної інфекції.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли 2 878 674 особи;
- одужали 2 421 495 громадян;
- померли 66 852 пацієнти.