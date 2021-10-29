Прем'єр-міністр зазначив, що нині антирекорд кількості нових хворих на COVID-19. Про це він повідомив під час Конгресу регіональних і місцевих влад в Одесі.

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Україна вийде на плато, – прем'єр-міністр

За прогнозами, цей тиждень, можливо наступний, – це такий пік, де ми очікуємо вихід на плато, але у будь-якому випадку вакцинація – це єдиний шлях, щоб уникнути пандемії,

– сказав глава уряду.

Денис Шмигаль також додав, що протягом цього тижня в Україні провели рекордну кількість вакцинацій громадян проти коронавірусної інфекції.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом "включити" мозок і проводити щеплення від COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Україні