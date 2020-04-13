Ожидаем, что коронавирус будет и среди врачей, – мэр Николаева

На сегодня в Николаеве не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. 11 апреля коронавирус выявили у 2 жителей села Вороновка Вознесенского района Николаевской области. После исследования тех, с кем контактировали эти люди, заболевание обнаружили еще у 3 людей.

Сейчас двое людей, которые первыми попали в областную инфекционную больницу, что на сегодня является госпитальной базой в области, находятся на лечении. Три человека, коронавирус у которых обнаружили дополнительно, находятся на самоизоляции. Врачи постоянно мониторят их состояние. Об этом в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте также В закрытых гробах, как некогда "чумных": мэр Николаева рассказал, как будут хоронить жертв COVID-19

Он отметил, что все больные были представителями религиозной общины, которые проводили службу дома. По той информации, которой владеет городской голова, их посетили люди из Польши, и после этого началась вся эта история.

Мы ожидаем коронавирус и в Николаеве, в том числе и среди врачей. Видим, большое количество больных медиков на сегодня. Врачи немножко легкомысленно относятся к пациентам. Несмотря на то, что у них есть средства защиты, они не думают, что заражение возможно. Как видим, в Виннице почти 100 работников здравоохранения заболели. Поэтому мы переживаем за своих,

– отметил Александр Сенкевич.

По состоянию на 13 апреля, в Винницкой области на COVID-19 заболели 64 медработника.

Мэр города отметил, почему в Николаеве не зафиксировано ни одного больного:

Во-первых, в пределах государства Николаев не является очень туристическим городом. Не многие люди приезжают, чтобы посмотреть на туристические прелести;

Во-вторых, он связывает это с тем, что и горожане меньше, чем в других городах путешествуют за границу, а также внутри государства.

Он добавил, что вовремя принятые меры по изоляции, карантину дают положительные результаты, и люди пока не болеют.

Ведущий программы отметил, что местное СБУ обвиняло руководство Николаевской области в неправильном тестировании больных на коронавирус. Поэтому, возможно, из-за этого так занижалась статистика.

Мэр Николаева рассказал, что 9 апреля в город прилетел главный санитарный врач Виктор Ляшко, который изучал ситуацию.

На самом деле, нашлись некоторые проблемы. Нельзя сказать, что они влияли на результаты тестов. Проблемы нашли в цепях реагирования на болезнь, а также с пробирками,

– отметил Александр Сенкевич.

По его словам, для того, чтобы проверить насколько все эти данные влияли, инкогнито из лабораторного центра изъяли 11 результатов. Потом снова у пациентов взяли биоматериалы, и отправили в Одессу на контроль в их лабораторию.

"Подтвердили, результаты из Одессы совпали на 100% с результатами нашей лаборатории. Они подкорректировали со своей стороны все свои процессы, пробирки и так далее. Сегодня уже со всех сторон подтверждено, что наша лаборатория работает на высоком уровне", – отметил мэр Николаева.

Он также сообщил, что в городе есть достаточное количество тестов. В частности, в наличии – 1500 ПЦР-тестов.

Городской голова отметил, что это именно ПЦР-тесты, а не экспресс-тесты. Ведь именно последние показали 11 положительных результатов, зато после проведения ПЦР, результаты оказались отрицательными.

Также через нашу лабораторию обнаружились все 5 больных, результат которых подтвердили ПЦР-тестами. Те 11 быстрых тестов, которые оказались положительными, сделанные в центрах первичной медико-санитарной помощи, или "семейных амбулаториях. Делались всем, у кого есть подозрение. С другой стороны, есть смысл в том, чтобы не делать всем подряд эти тесты,

– добавил Александр Сенкевич.

Он пояснил: если человека протестировать на первичном этапе, когда вирус находится в инкубационном периоде, то тест покажет отрицательный результат. После этого человек снимает маску, ходит и всех заражает. Через некоторое время приходит уже болен, и тест показывает положительный результат.

"В Николаеве есть пример: у парня в городе тест показывал отрицательный результат, зато, когда он уже уехал в Киев, то в столице тест показал положительный результат. Если тесты делать на раннем этапе, то они будут показывать отрицательный результат", – отметил мэр Николаева.



Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала