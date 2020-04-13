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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Очікуємо, що коронавірус буде і серед лікарів, – мер Миколаєва

      -
      Олександр Сенкевич / mayupravo.com/

      На сьогодні в Миколаєві не зареєстровано жодного випадку зараження інфікування COVID-19. 11 квітня коронавірус виявили у 2 жителів села Воронівка Вознесенського району Миколаївської області. Після дослідження тих, з ким контактували ці люди, захворювання виявили ще в 3 людей.

      Наразі двоє людей, які першими потрапили до обласної інфекційної лікарні, що на сьогодні є госпітальною базою в області, перебувають на лікуванні. Троє людей, коронавірус у яких виявили додатково, перебувають на самоізоляції. Лікарі постійно моніторять їхній стан. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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      Він зазначив, що всі хворі були представниками релігійної громади, які проводили службу вдома. За тією інформацію, якою володіє міський голова, їх відвідали люди з Польщі, і після цього почалася вся ця історія.

      Ми очікуємо коронавірус і в Миколаєві, зокрема і серед лікарів. Бачимо, яка велика кількість хворих медиків на сьогодні. Лікарі трошки легковажно ставляться до пацієнтів. Попри те, що в них є засоби захисту, вони не думають, що зараження можливе. Як бачимо, що у Вінниці майже 100 працівників охорони здоров’я захворіли. Тож ми переживаємо за своїх,
      – зазначив Олександр Сенкевич.

      Станом на 13 квітня, у Вінницькій області на COVID-19 захворіли 64 медпрацівники.

      Мер міста зазначив, чому у Миколаєві не зафіксовано жодного хворого:

      • По-перше, в межах держави Миколаїв не є дуже туристичним містом. Не багато людей приїжджають, щоб подивитися на туристичні принади;
      • По-друге, він пов’язує це з тим, що й містяни менше, ніж в інших містах подорожують за кордон, а також всередині держави.

      Він додав, що вчасно прийняті заходи з ізоляції, карантину дають позитивні наслідки, і люди поки що не хворіють.

      Ведучий програми зазначив, що місцеве СБУ звинувачувало керівництво Миколаївської області в тому, що неправильному тестуванні хворих на коронавірус. Тож, можливо, через це так занижувалась статистика.

      Міський голова Миколаєва розповів, що 9 квітня в місто прилетів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який вивчав ситуацію.

      Насправді, знайшлися деякі проблеми. Не можна сказати, що вони впливали на результати тестів. Проблеми знайшли в ланцюгах реагування на хворобу, а також з пробірками,
      – відзначив Олександр Сенкєвич.

      За його словами, для того, щоб перевірити наскільки всі ці дані впливали, інкогніто з лабораторного центру вилучили 11 результатів. Потім знову у пацієнтів взяли біоматеріали, і відправили в Одесу на контроль в їхню лабораторію.

      "Підтвердили, результати з Одеси збіглися на 100% з результатами нашої лабораторії. Вони підкоригували зі свого боку всі свої процеси, пробірки і так далі. Сьогодні вже зі всіх сторін підтверджено, що наша лабораторія працює на високому рівні", – зазначив мер Миколаєва.

      Він також повідомив, що в місті є достатня кількість тестів. Зокрема, в наявності – 1500 ПЛР-тестів.

      Міський голова наголосив, що це саме ПЛР-тести, а не експрес-тести. Адже саме останні показали 11  позитивних результатів, натомість після проведення ПЛР, результати виявилися негативними.

      Також через нашу лабораторію виявилися всі 5 хворих, результат яких підтвердили ПЛР-тестами. Ті 11 швидких тестів, які виявилися позитивними, зроблені в центрах первинної медико-санітарної допомоги, або "сімейних амбулаторіях. Робилися всім, в кого є підозра. З іншого боку, є сенс у тому, щоб не робити всім поспіль ці тести,
      – додав Олександр Сенкевич.

      Він пояснив: якщо людину протестувати на первинному етапі, коли вірус перебуває в інкубаційному періоді, то тес покаже негативний результат. Після цього людина знімає маску, ходить і всіх заражає. За деякий час приходить вже хвора, і тест показує позитивний результат.

      "У Миколаєві є приклад: у хлопця в місті тест показував негативний результат, натомість, коли він вже поїхав до Києва, то в столиці тест показав позитивний результат. Якщо тести робити на ранньому етапі, то вони будуть показувати негативний результат", – наголосив мер Миколаєва.

      Як відрізняються тести на коронавірус
      Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Миколаєва Новини України
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