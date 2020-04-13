Очікуємо, що коронавірус буде і серед лікарів, – мер Миколаєва

На сьогодні в Миколаєві не зареєстровано жодного випадку зараження інфікування COVID-19. 11 квітня коронавірус виявили у 2 жителів села Воронівка Вознесенського району Миколаївської області. Після дослідження тих, з ким контактували ці люди, захворювання виявили ще в 3 людей.

Наразі двоє людей, які першими потрапили до обласної інфекційної лікарні, що на сьогодні є госпітальною базою в області, перебувають на лікуванні. Троє людей, коронавірус у яких виявили додатково, перебувають на самоізоляції. Лікарі постійно моніторять їхній стан. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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Він зазначив, що всі хворі були представниками релігійної громади, які проводили службу вдома. За тією інформацію, якою володіє міський голова, їх відвідали люди з Польщі, і після цього почалася вся ця історія.

Ми очікуємо коронавірус і в Миколаєві, зокрема і серед лікарів. Бачимо, яка велика кількість хворих медиків на сьогодні. Лікарі трошки легковажно ставляться до пацієнтів. Попри те, що в них є засоби захисту, вони не думають, що зараження можливе. Як бачимо, що у Вінниці майже 100 працівників охорони здоров’я захворіли. Тож ми переживаємо за своїх,

– зазначив Олександр Сенкевич.

Станом на 13 квітня, у Вінницькій області на COVID-19 захворіли 64 медпрацівники.

Мер міста зазначив, чому у Миколаєві не зафіксовано жодного хворого:

По-перше, в межах держави Миколаїв не є дуже туристичним містом. Не багато людей приїжджають, щоб подивитися на туристичні принади;

По-друге, він пов’язує це з тим, що й містяни менше, ніж в інших містах подорожують за кордон, а також всередині держави.

Він додав, що вчасно прийняті заходи з ізоляції, карантину дають позитивні наслідки, і люди поки що не хворіють.

Ведучий програми зазначив, що місцеве СБУ звинувачувало керівництво Миколаївської області в тому, що неправильному тестуванні хворих на коронавірус. Тож, можливо, через це так занижувалась статистика.

Міський голова Миколаєва розповів, що 9 квітня в місто прилетів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який вивчав ситуацію.

Насправді, знайшлися деякі проблеми. Не можна сказати, що вони впливали на результати тестів. Проблеми знайшли в ланцюгах реагування на хворобу, а також з пробірками,

– відзначив Олександр Сенкєвич.

За його словами, для того, щоб перевірити наскільки всі ці дані впливали, інкогніто з лабораторного центру вилучили 11 результатів. Потім знову у пацієнтів взяли біоматеріали, і відправили в Одесу на контроль в їхню лабораторію.

"Підтвердили, результати з Одеси збіглися на 100% з результатами нашої лабораторії. Вони підкоригували зі свого боку всі свої процеси, пробірки і так далі. Сьогодні вже зі всіх сторін підтверджено, що наша лабораторія працює на високому рівні", – зазначив мер Миколаєва.

Він також повідомив, що в місті є достатня кількість тестів. Зокрема, в наявності – 1500 ПЛР-тестів.

Міський голова наголосив, що це саме ПЛР-тести, а не експрес-тести. Адже саме останні показали 11 позитивних результатів, натомість після проведення ПЛР, результати виявилися негативними.

Також через нашу лабораторію виявилися всі 5 хворих, результат яких підтвердили ПЛР-тестами. Ті 11 швидких тестів, які виявилися позитивними, зроблені в центрах первинної медико-санітарної допомоги, або "сімейних амбулаторіях. Робилися всім, в кого є підозра. З іншого боку, є сенс у тому, щоб не робити всім поспіль ці тести,

– додав Олександр Сенкевич.

Він пояснив: якщо людину протестувати на первинному етапі, коли вірус перебуває в інкубаційному періоді, то тес покаже негативний результат. Після цього людина знімає маску, ходить і всіх заражає. За деякий час приходить вже хвора, і тест показує позитивний результат.

"У Миколаєві є приклад: у хлопця в місті тест показував негативний результат, натомість, коли він вже поїхав до Києва, то в столиці тест показав позитивний результат. Якщо тести робити на ранньому етапі, то вони будуть показувати негативний результат", – наголосив мер Миколаєва.



Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу