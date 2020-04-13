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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Чому медики на Вінничині захворіли на COVID-19: голова ОДА назвав причину

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      Станом на 13 квітня у Вінницькій області провели вже 2787 досліджень ПЛР. Це один з найбільших показників в Україні. Зараз на штучній вентиляції легень немає жодного важкого пацієнта, летальних випадків також не було. Чому захворіли місцеві медпрацівники – читайте далі.

      Велика кількість виявлених випадків – добре із погляду епідеміології, адже ми розриваємо ланцюги зараження. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.

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      За його словами, алгоритм, який ліг в основу національного протоколу лікування, створили саме у Вінниці. Це все сукупно дає надію на контрольований перебіг коронавірусної інфекції в області. Він вважає, що захворювання серед медпрацівників – питання особистої дисципліни кожного лікаря.

      Керівники закладів мають контролювати дотримання дисципліни. Саме з цією метою департамент охорони здоров'я оновить свій наказ у галузі, що стосується дотримання протиепідемічних заходів. Переглядають алгоритм роботи з пацієнтами, які потенційно можуть бути інфікованими,
      – зазначив Скальський.

      Що відомо про хворих медиків на Вінничині? В області на COVID-19 захворіли 64 медпрацівники.

      На сайті Калинівської РДА повідомили, що станом на 12 квітня в Калинівському районі зафіксовано 34 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. З них 26 – медичні працівники, серед персоналу інфекційного відділення не підтверджено жодного випадку.

      Як повідомив голова ОДА, понад половина лікарів та медсестер захворіли через те, що медпрацівник заніс хворобу у лікарню. Більшість із них перебувають на самоізоляції.

      Інфікувались в себе вдома 5 з них. Лише 17 захворіли в процесі виконання своїх робочих обов'язків. Ми поки не змогли знайти й лабораторно підтвердити джерело інфікування 9 інших працівників, епідеміологічне розслідування триває,
      – повідомив Скальський.

      Також голова Вінницької ОДА зауважив, що розв'язують проблему і з браком медиків у закладах охорони здоров'я. В області також сформували госпітальну базу.

      "Ми мобілізуватимемо медпрацівників з усієї області для того, щоб надавати професійну допомогу. Лікарня у Калинівці була 4-ю в черзі закладів госпітальної бази", – додав Скальський.

      карантин коронавірус
      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

      Він повідомив, що наразі є 142 апарати ШВЛ у Вінницькій області, ще майже 40 скоро відремонтують. Крім того, очікують постачання апаратів у Вінницю від місцевих бізнесів.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина Вінниця
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