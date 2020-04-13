Почему медики в Винницкой области заболели COVID-19: председатель ОГА назвал причину

По состоянию на 13 апреля в Винницкой области провели уже 2787 исследований ПЦР. Это один из крупнейших показателей в Украине. Сейчас на искусственной вентиляции легких нет ни одного тяжелого пациента, летальных исходов также не было. Почему заболели местные медработники – читайте дальше.

Большое количество выявленных случаев – хорошо с точки зрения эпидемиологии, ведь мы разрываем цепи заражения. Такое мнение в эфире 24 канала высказал председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

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По его словам, алгоритм, который лег в основу национального протокола лечения, создали именно в Виннице. Это все совокупно дает надежду на контролируемое течение коронавирусной инфекции в области. Он считает, что заболевания среди медработников – вопрос личной дисциплины каждого врача.

Руководители заведений должны контролировать соблюдение дисциплины. Именно с этой целью департамент здравоохранения обновит свой приказ в отрасли, касающийся соблюдения противоэпидемических мер. Просматривают алгоритм работы с пациентами, которые потенциально могут быть инфицированными,

– сказал Скальский.

Что известно о больных медиках в Винницкой области?

В области COVID-19 заболели 64 медработника.

На сайте Калиновской РГА сообщили, что по состоянию на 12 апреля в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 – медицинские работники, среди персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая.

Как сообщил председатель ОГА, более половины врачей и медсестер заболели из-за того, что медработник занес болезнь в больницу. Большинство из них находятся на самоизоляции.

Заразились у себя дома 5 из них. Лишь 17 заболели в процессе выполнения своих рабочих обязанностей. Мы пока не смогли найти и лабораторно подтвердить источник инфицирования 9 других работников, эпидемиологическое расследование продолжается,

– сообщил Скальский.

Также председатель Винницкой ОГА отметил, что решают проблему и с нехваткой медиков в учреждениях здравоохранения. В области также сформировали госпитальную базу.

"Мы мобилизуем медработников со всей области для того, чтобы оказывать профессиональную помощь. Больница в Калиновке была 4-й в очереди учреждений госпитальной базы", – добавил Скальский.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

Он сообщил, что сейчас есть 142 аппарата ИВЛ в Винницкой области, еще почти 40 скоро отремонтируют. Кроме того, ожидают поставки аппаратов в Винницу от местных бизнесов.