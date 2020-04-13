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      Почему медики в Винницкой области заболели COVID-19: председатель ОГА назвал причину

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      По состоянию на 13 апреля в Винницкой области провели уже 2787 исследований ПЦР. Это один из крупнейших показателей в Украине. Сейчас на искусственной вентиляции легких нет ни одного тяжелого пациента, летальных исходов также не было. Почему заболели местные медработники – читайте дальше.

      Большое количество выявленных случаев – хорошо с точки зрения эпидемиологии, ведь мы разрываем цепи заражения. Такое мнение в эфире 24 канала высказал председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

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      По его словам, алгоритм, который лег в основу национального протокола лечения, создали именно в Виннице. Это все совокупно дает надежду на контролируемое течение коронавирусной инфекции в области. Он считает, что заболевания среди медработников – вопрос личной дисциплины каждого врача.

      Руководители заведений должны контролировать соблюдение дисциплины. Именно с этой целью департамент здравоохранения обновит свой приказ в отрасли, касающийся соблюдения противоэпидемических мер. Просматривают алгоритм работы с пациентами, которые потенциально могут быть инфицированными,
      – сказал Скальский.

      Что известно о больных медиках в Винницкой области?

      В области COVID-19 заболели 64 медработника.

      На сайте Калиновской РГА сообщили, что по состоянию на 12 апреля в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 – медицинские работники, среди персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая.

      Как сообщил председатель ОГА, более половины врачей и медсестер заболели из-за того, что медработник занес болезнь в больницу. Большинство из них находятся на самоизоляции.

      Заразились у себя дома 5 из них. Лишь 17 заболели в процессе выполнения своих рабочих обязанностей. Мы пока не смогли найти и лабораторно подтвердить источник инфицирования 9 других работников, эпидемиологическое расследование продолжается,
      – сообщил Скальский.

      Также председатель Винницкой ОГА отметил, что решают проблему и с нехваткой медиков в учреждениях здравоохранения. В области также сформировали госпитальную базу.

      "Мы мобилизуем медработников со всей области для того, чтобы оказывать профессиональную помощь. Больница в Калиновке была 4-й в очереди учреждений госпитальной базы", – добавил Скальский.

      карантин коронавірус
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Он сообщил, что сейчас есть 142 аппарата ИВЛ в Винницкой области, еще почти 40 скоро отремонтируют. Кроме того, ожидают поставки аппаратов в Винницу от местных бизнесов.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Медицина Винница
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