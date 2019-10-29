Ожидайте мести: западные СМИ об уничтожении лидера ИГИЛ и последствиях для мира

28 октября стало известно, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя во время операции американских военных, направленной на его ликвидацию. Однако это вовсе не означает конец существования ИГИЛ. Почему миру, наоборот, стоит насторожиться? Читаем об этом в западных СМИ.

Что произошло и кто такой аль-Багдади?

Объединенное командование специальных операций Пентагона в ночь на 26 октября провело Операцию по уничтожению лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в Сирии. Между боевиками и американскими военными состоялся непродолжительный бой. После этого главарь боевиков подорвал себя с помощью пояса смертника. Во время рейда погибли две жены аль-Багдади, а также трое его детей.

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Абу Бакр аль-Багдади на тот момент был самым разыскиваемым террористом в мире. Он возглавлял движение, которое гордилось массовыми убийствами и безразборчивым насилием. "Исламское государство" при его командовании стало одним из самых жестоких вооруженных формирований в современной истории. Оно унесло тысячи жизней и завербовало значительное количество бойцов-сторонников идеологии, чтобы те осуществляли смертоносные нападения во всем мире.

На пике правления аль-Багдади самопровозглашенный халифат охватил территорию в Ираке и Сирии, которая примерно соответствует размеру Великобритании. Однако до 2017 года он почти всю ее потерял.



Территории, которые контролировало ИГ | The Guardian

Угроза остается

ВВС отмечает, что именно под руководством Абу Бакр аль-Багдади "Исламское государство" превратилось из банды повстанцев в наиболее грозную группировку в мире, расширившись на континентах от Африки до Австралии. И теперь, когда ее лидер убит, ИГИЛ найдет способ адаптироваться.

Так, издание объясняет: группировка захочет продемонстрировать свою устойчивость и сигнализировать своим последователям о том, что она не была выбита из коллеи потерей такой известной фигуры.

Где скрывался аль-Багдади/ ВВС

Аль-Багдади с удовольствием набирал в группировку негодяев, психопатов и педофилов – людей, которых привлекали его насилие и жестокость. ИГИЛ уже обладает географически распределенной франшизой по всему миру и отнюдь не собирается исчезнуть в течение ночи с кончиной аль-Багдади. Так что на данный момент "затишье" обещает быть недолгим, пишет ВВС.

Наиболее вероятные цели будут в Ираке и Сирии, где доступ к оружию, взрывчатке и добровольцам-самоубийцам наиболее простой. Европа, США, Северная Африка, Арабские страны Персидского залива и Азии также находятся под прицелом ИГ. Франция, которая давно находится в верхней части списка целей "Исламского государства" в Европе, уже попросила своих граждан быть начеку.

Однако вряд ли стоит ожидать масштабных атак. Руководство ИГИЛ знает, что чем детальнее разработанный план, тем больше шансов его обнаружения службами безопасности. Поэтому в ближайшее время скорее всего террористам удастся осуществить низкотехнологичные атаки с относительно простой подготовкой.

Один вопрос, который должен волновать начальников разведывательных служб во всем мире: почему аль-Багдади искал убежища в северо-западном уголке Сирии, где преобладают соперничающие группы, связанные с Аль-Каидой (Аль-Каида и ИГИЛ воюют между собой в Сирии)? Просто потому, что он надеялся, что это – последнее место, где его будут искать враги? Или, что более тревожно, хотел достучаться до своих соперников и сформировать еще более смертоносный союз?

ИГИЛ все еще "очень живой"

"Победа", – так семьи американцев, убитых террористами ИГИЛ, отреагировали на смерть аль-Багдади. Однако, как сообщает CBS News, это – символический удар по группировке.

Ведь ИГИЛ никогда не опиралось на одного человека. Это – идеология, экстремальное и жестокое толкование ислама. Эта идеология не заканчивается на аль-Багдади. Другие группы джихадистов быстро заменили своих лидеров, когда тех убили, и ИГИЛ, несомненно, сделает то же самое. Однако потребуется время.

История нам показала, что, когда вы убираете террористического лидера с поля боя, требуется определенное время, чтобы его преемник "погрузился" в работу ... Они начинают больше заботиться о собственной безопасности, чем о том, как управлять группировкой и думать об операциях,

– отмечает эксперт издания.

Один из потенциальных преемников – Абдулла Кардаш. Он, как и аль-Багдади, провел некоторое время в иракском тюремном лагере после вторжения США в 2003 году. Именно этот лагерь стал неким инкубатором для джихадистов. Поэтому, хотя аль-Багдади и мертв, ИГИЛ – еще "очень живой".

Вокруг имени Абдуллы Кардаш на данный момент разворачиваются спекуляции. По информации различных источников, Кардаш мог быть избран лидером еще до того, как стало известно о ликвидации аль-Багдади. Тогда как иракские источники разведки предполагают, что Кардаш на самом деле погиб еще в 2017 году.

"Он умер, как и жил – трусом"

Так The Guardian в заголовок вынес цитату родных жертв ИГИЛ о смерти аль-Багдади. Издание отмечает: люди выражают облегчение, однако уверяют, что борьба за справедливость должна продолжаться

"Аль-Багдади погиб, как и жил – он трус, который использовал детей как щит", – говорит Надежда Мурад, которая потеряла значительную часть своей семьи во время одной из атак ИГИЛ.

Мурад продали в сексуальное рабство, но ей удалось спастись и впоследствии получить Нобелевскую премию мира за свои кампании против сексуального насилия. В Twitter она отметила, что благодарна США за операцию и призвала к глобальной борьбе за привлечение бойцов ИГИЛ к ответственности.

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Неизвестно, сколько именно людей убило ИГИЛ и его последователи за время командования аль-Багдади. Тысячи мирных жителей, преимущественно мусульман, погибли только в Ираке и Сирии, в результате атак террористов-смертников или массовых убийств.

26-летняя Халифа Алхудер из провинции Алеппо в Сирии потеряла семью и друзей и пробыла полгода в тюрьме ИГИЛ. Сейчас она работает над тем, чтобы идентифицировать останки людей, найденных в массовых могилах жертв "Исламского государства". Она отметила изданию, что радость от уничтожения не была такой, как ожидалась.

США за 15 минут определили останки аль-Багдади по его ДНК, а десятки семей по всей Сирии до сих пор не нашли пропавших родственников. ИГИЛ ушло, его лидера убили, но люди все еще ждут, чтобы узнать о судьбе своих детей,

– цитирует женщину The Guardian.

Родные жертв террористов призывают Дональда Трампа, в частности, обратить внимание на то, что десятки американцев на данній момент удерживаются в заложниках в Сирии. И возвращение их на родину должно быть приоритетом для американских властей.

Почему Трамп высмеял уничтожение аль-Багдади?

Абу Бакр аль-Багдади – "трус" и "умер, как собака". Так о ликвидации главаря ИГИЛ сообщил президент США Дональд Трамп. Издание TIME анализирует такую ​​реакцию американского лидера.

Он погиб после того, как оказался в ловушке. Скулил и плакал, кричал все время,

– описал Трамп последние минуты аль-Багдади.

Добавив и то, что лидер "Исламского государства" во время задержания унес жизни и троих собственных детей. "Осталось немного", – уточнил президент США, очевидно, имея в виду останки лидера ИГИЛ.

Трамп жонглировал шокирующими деталями и образами, чтобы описать последние моменты аль-Багдади, нарисовав резкий контраст с сообщением Барака Обамы об убийстве Осама бен Ладена во время ночного налета на Пакистан в 2011 году. Там были просто факты, сообщенные с традиционным мрачным настроением, присущим для озвучивания подобных новостей.

Трамп считал, что важно издеваться над этим парнем. Хотел "втереть всем в лицо", что он убивал и заказывал изнасилование тысяч человек, а в итоге погиб, подорвав себя и троих детей, а не в бою,

– говорит эксперт издание.

Некоторые эксперты даже копнули глубже, отметив, что таким образом Трамп пытался продемонстрировать, что лидеры "Аль-Каиды" и ИГИЛ – не такие мужественные, как себя позиционируют. И вовсе не являются теми людьми, которым стоит подражать. То есть таким образом происходит развенчание исторически составленного мифа о могуществе и "превосходстве" лидеров террористов, как было с обнародованием информации о порнографических материалах, найденных на складе у Бен Ладена.

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Трамп даже пошел на шаг дальше, разбив убеждение о том, что США должны выступать за достоинство человека и не унижать своих врагов, независимо от того, насколько жестокими были их действия. Так, Трамп описывает аль-Багдади как "неудачника": злодей, который так старался запугать весь мир, последние свои минуты провел в полной панике и страхе.

Однако издание заключает: боевики ИГИЛ остаются сильными и, скорее всего, они продолжат атаковать Запад – когда ты ранишь животное, оно становится еще более опасным. Поэтому миру стоит быть начеку.