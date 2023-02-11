Однако впоследствии оказалось, что это фейк. "Открещиваться" начали местные власти - говорят, хакеры взломали сайт телерадиокомпании "Анапа Регион".

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Готовят санатории для беженцев из Крыма: что произошло



Указанное пропагандистское СМИ разместило заметку о том, что якобы в Анапе ожидают большой поток переселенцев из оккупированного Крыма и даже готовят пункты временного пребывания.

Более того, писали об этом в дерзком тоне, якобы "близость Анапы к Новороссийскому порту, в котором базируются корабли Черноморского флота России, непосредственно участвующие в войне против Украины, делает Новороссийск желанной целью для украинских разведывательно-диверсионных групп, а курортный город Анапа создает хорошую возможность потеряться диверсантам среди туристов".

В Анапе СМИ сообщили о приезде беженцев из Крыма / Скриншот росСМИ

СМИ вроде бы сломали

Оперативный штаб Краснодарского края пояснил, что информация о переселении в Анапу беженцев из Крыма является фейком.

Эта информация не соответствует действительности. Ситуация в Краснодарском крае и в Крыму стабильная, никаких предпосылок для переселения людей нет! Ошибочная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса,

– говорится в сообщении.

Интересно, что такие новости о якобы подготовке санаториев для приезда беженцев из Крыма могут быть вполне логичными, ведь россияне не на шутку волнуются по поводу предстоящего контрнаступления Украины. ВСУ неоднократно анонсировали начало спецоперации по освобождению своих территорий. Поэтому санатории россияне могут готовить для своих граждан, которым хоть и "очень хорошо в Крыму", но ехать оттуда им придется.

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