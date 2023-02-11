Однак, згодом виявилось, що це фейк. "Відхрещуватись" почала місцева влада – кажуть, хакери зламали сайт телерадіокомпанії "Анапа Регіон".

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Готують санаторії для біженців з Криму: що сталось

Зазначене пропагандистське ЗМІ розмістило замітку про те, що в Анапі очікують на великий потік переселенців з окупованого Криму і навіть готують пункти тимчасового перебування.

Ба більше писали про це в зухвалому тоні, нібито "близькість Анапи до Новоросійського порту, в якому базуються кораблі Чорноморського флоту Росії, які безпосередньо беруть участь у війні проти Україні, робить Новоросійськ бажаною метою для українських розвідувально-диверсійних груп, а курортне місто Анапа створює хорошу нагоду загубитися диверсантам серед туристів".

В Анапі ЗМІ повідомили про приїзд біженців з Криму / Скриншот росЗМІ

ЗМІ нібито зламали

Оперативний штаб Краснодарського краю пояснив, що інформація про переселення до Анапи біженців із Криму є фейком.

Ця інформація не відповідає дійсності. Ситуація в Краснодарському краї та Криму стабільна, жодних передумов для переселення людей немає! Хибна новина з сайту була оперативно видалена, зараз проводяться технічні роботи із захисту ресурсу,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що такі новини про нібито підготовку санаторіїв для приїзду біженців з Криму можуть бути цілком логічними, адже росіяни не на жарт хвилюються щодо майбутнього контрнаступу України. ЗСУ неодноразово анонсували початок спецоперації щодо звільнення своїх територій. Тож, санаторії росіяни таки можуть готувати для своїх громадян, яким хоч і "дуже добре в Криму", але їхати звідти їм доведеться.

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