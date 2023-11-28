Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, из-за того, что на этой неделе температура не такая низкая, как на прошлой, поэтому потребление электроэнергии меньше.
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"На этой неделе из-за не таких низких температур, которые были на прошлой неделе, потребление меньше. В ближайшие дни не ожидаем дефицита", – заявил он.
В то же время согласно прогнозам погоды на следующей неделе следует ожидать похолодания. Кудрицкий отметил, что ожидается увеличение потребления электроэнергии, поэтому снова может возникнуть дефицит.
Энергосистема Украины: последние новости
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что наше государство всеми силами усиливает энергетическую устойчивость. Украинская энергосеть объединилась с европейской еще в марте 2022 года. Украина получила "энергетический безвиз". Региональная группа ENTSO-E в Брюсселе приняла решение о переводе Украины из временного режима на постоянную синхронизацию.
- По словам министра, было принято решение, позволяющее из Европы импортировать до 1700 МВт электроэнергии. Он отметил, что это дополнительные 500 МВт, которые помогут нашему государству покрывать возможный дефицит на зимний период.
- В ДТЭК сообщали, что часть территории Украины на выходных накрыла непогода, поэтому могут быть проблемы с электроэнергией. Украинские энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, если они возникнут.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что при температурах минус 8, минус 10, минус 15 градусов у Украины будет серьезный дефицит электроэнергии в пиковые часы. Такая ситуация уже была несколько дней, но мы перекрыли недостаток благодаря помощи европейских партнеров. "Укрэнерго" оперативно получало аварийную помощь от Польши, Румынии и Словакии.