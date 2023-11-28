Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, из-за того, что на этой неделе температура не такая низкая, как на прошлой, поэтому потребление электроэнергии меньше.

Читайте также Усиливаем энергетическую устойчивость: Шмигаль сообщил о важном решении для Украины

"На этой неделе из-за не таких низких температур, которые были на прошлой неделе, потребление меньше. В ближайшие дни не ожидаем дефицита", – заявил он.

В то же время согласно прогнозам погоды на следующей неделе следует ожидать похолодания. Кудрицкий отметил, что ожидается увеличение потребления электроэнергии, поэтому снова может возникнуть дефицит.

Энергосистема Украины: последние новости