Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, через те, що цього тижня температура не така низька, як минулого, тому споживання електроенергії менше.

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"Цього тижня через не такі низькі температури, які були минулого тижня, споживання менше. Найближчими днями не очікуємо дефіциту", – заявив він.

Водночас згідно із прогнозами погоди наступного тижня варто очікувати похолодання. Кудрицький зазначив, що очікується збільшення споживання електроенергії, тому знову може виникнути дефіцит.

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